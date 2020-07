Ausbildung, Jobchancen und Gesundheit nicht dem Zufall überlassen

Künftige Azubis haben große Auswahl bei freien Ausbildungsstellen und Krankenkassen

Das neue Ausbildungsjahr beginnt in wenigen Wochen. Trotz der Corona-Krise gibt es bundesweit ein großes Angebot an freien Ausbildungsplätzen in nahezu allen Branchen. In Cuxhaven sind es 400 Azubistellen, in der Region Karlsruhe 900 freie Plätze, in der Region Heilbronn 1000, in Trier 2000, in Mannheim mehr als 2200 und sogar in der strukturschwachen Oberlausitz 1400 freie Ausbildungsplätze. Beste Chancen also für alle Jugendlichen, die nach ihrem Schulabschluss eine betriebliche Ausbildung beginnen und dazu auch eine eigene Krankenversicherung benötigen.

"Die Wahl der ersten eigenen Krankenkasse sollte man nicht dem Zufall und auch nicht dem Ausbildungsbetrieb überlassen", rät Jürgen Kunze, Geschäftsführer der krankenkassennetz.de GmbH. Denn auch in diesem Bereich ist das Angebot groß und die Auswahlmöglichkeiten vielfältig. Weil auch Azubis (https://www.krankenkasseninfo.de/personengruppen/azubis/) schon einen Zusatzbeitrag an die Krankenkasse abführen müssen, lohnt ein Blick auf die Höhe des Beitragssatzes. Aber auch das Leistungsspektrum der Krankenkasse ist für Auszubildende interessant: Manche Kassen zahlen freiwillig Zuschüsse das Fitnesstudio, übernehmen alle empfohlenen Reiseimpfungen oder bieten aktive Hilfe bei Bewerbungen oder Stress in der Ausbildung an.

"Wer eine günstige Krankenkasse mit einem überdurchschnittlichen Leistungsspektrum wählt, macht es richtig.", meint Jürgen Kunze. "Unser Webangebot bietet hier eine passgenaue Hilfestellung für künftige Auszubildende und deren Eltern - inklusive Azubi-Krankenkassentest (https://www.krankenkasseninfo.de/test/azubi-krankenkassentest/)."

krankenkasseninfo.de informiert seit 1999 über die Entwicklung bei den gesetzlichen Krankenkassen. Beitrags- und Leistungsvergleiche der Krankenkassen bieten Verbrauchern auf krankenkasseninfo.de die Möglichkeit sich vor der Wahl einer neuen Krankenkasse kostenfrei und unverbindlich umfassend zu informieren. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stützt sich bei seinen Expertisen seit 2017 auf den Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de

