Graushaar präsentiert vielseitigen MFS Kühlschmierstoff

Neuer Kühlschmierstoff von Master Fluid Solutions ab sofort erhätlich bei Graushaar

Die Graushaar GmbH erweitert ihr Sortiment um einen neuen, besonders vielseitigen Kühlschmierstoff: Mit HyperSol 888NXT von Master Fluid Solutions lassen sich sowohl Hartmetalle für die Luft- und Raumfahrt als auch gummiartige Aluminiumlegierungen zerspanen. Gleichzeitig erfüllt die wassermischbare Emulsion die strengen Umweltschutzanforderungen, die Graushaar an Kühlschmierstoffe im eigenen Portfolio anlegt. Der Kühlschmierstoff enthält weder Bor, Chlor, DEA, Formaldehyd-Trennmittel oder geschwefelte EP-Additive noch Mineralöle und Silikon.

In der Luft- und Raumfahrt werden sehr häufig Hartmetalle bearbeitet wie Titan und Legierungen mit hohem Nickelgehalt, Edelstahl und Inconel. Die Anforderungen an die verwendeten Kühlschmierstoffe gerade hinsichtlich der Kühlleistung sind hier sehr hoch. Gleichzeitig werden weiche, gummiartige Aluminiumlegierungen eingesetzt, die ebenfalls zerspant werden. Hier steht die Schmierfähigkeit des Kühlschmierstoffs im Mittelpunkt. Der neue Kühlschmierstoff HyperSol 888NXT erfüllt die Erwartungen in beiden Anwendungsbereichen. Die Nutzer profitieren zudem davon, dass sich wenig Schaum bildet, der Geruch sehr schwach ist und sich das Kühlschmiermittel lange nutzen lässt. Weitere Informationen unter www.graushaar.de (https://www.graushaar.de)

Graushaar ist der Spezialist für Kühlen und Schmieren. Das Unternehmen vertritt mit Master Fluid Solutions einen der Pioniere im Bereich Kühlschmiermittel. Als exklusiver Partner für Deutschland vertreibt Graushaar darüber hinaus Diedron Filtertechnik. Zahlreiche kleine, mittelständische und große Unternehmen vertrauen auf die umfassende Erfahrung der Graushaar Experten im Bereich der mechanischen Metallbearbeitung und der Kunststofftechnik. www.graushaar.de

Firmenkontakt

Graushaar UG

Markus Graushaar

Augrabenstraße 7

68649 Groß-Rohrheim

06245 9945289

info@graushaar.de

www.graushaar.de

Pressekontakt

claro! text und pr

Dagmar Ecker

Allmannspforte 5

68649 Gross-Rohrheim

06245/906792

de@claro-pr.de

http://www.claro-pr.de

Kühlschmierstoff, HyperSol 888NXT, Luft- und Raumfahrt