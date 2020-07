SEO als Wachstumschance: So behaupten sich Unternehmen am Wissenschaftsstandort Heidelberg

HEIDELBERG. Die Wirtschaft in der historischen Universitätsstadt am Neckar floriert. Nicht zuletzt wegen der rund 60.000 Pendler, die es täglich in die Stadt zieht. Die vorwiegend in Forschung und Wissenschaft beschäftigten Arbeitnehmer bescheren vor allem dem Einzelhandel und Dienstleistungssektor starke Umsätze. Doch auch das Hotel- und Gastgewerbe der Stadt verzeichnet durch die rund 750.000 Besucher im Jahr ein stetiges Wachstum. Das alles macht Heidelberg zum attraktiven Standort für Unternehmen, führt aber gleichzeitig zu einer starken Konkurrenzsituation. Gezielte Suchmaschinenoptimierung (SEO) (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-heidelberg) kann helfen, sich einen Vorteil im lokalen Wettbewerb zu verschaffen und neue Kunden zu erreichen.

SEO erhöht die lokale Sichtbarkeit von Unternehmen in Heidelberg

Auf der Suche nach Dienstleistungen und Waren nutzen schon jetzt viele Menschen in Heidelberg das Internet. Ob Arzt, Hotel, Restaurant oder Steuerberater - eine Suche bei Google liefert innerhalb weniger Sekunden Ergebnisse aus der näheren Umgebung. Für Firmen eröffnen sich dadurch neue Chancen, ihre Zielgruppe zu erreichen und Umsatz zu generieren. Doch gerade in lukrativen Branchen ist die Konkurrenz groß und die Ergebnislisten entsprechend lang. Um hier zu den Gewinnern zu gehören, ist es wichtig, zu relevanten Suchbegriffen ganz vorne zu stehen. Mit Local SEO (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-heidelberg/unternehmen-in-heidelberg-von-seo-profitieren) hat jedes Unternehmen aus der Neckarstadt - egal ob klein oder groß - die Möglichkeit dazu. Das Zauberwort heißt "Sichtbarkeit". Durch technische und inhaltliche Optimierung der Website ist es möglich, gezielt die Position bei lokalen Suchbegriffen wie "Fußpflege Heidelberg" oder "Hotel Heidelberg Altstadt" zu verbessern. So können Unternehmen ihre Auffindbarkeit (Sichtbarkeit) steigern und Mitbewerber überholen. Dass sich die Investition für viele Branchen lohnt, zeigt ein Blick auf die Statistiken von Marktführer Google.

Local SEO hilft gezielt potenzielle Kunden in Heidelberg zu erreichen

Ob Hotel in der Altstadt, Friseur in der Weststadt oder Ristorante in Kirchheim - Google verzeichnet jeden Tag Tausende Suchen mit lokalem Charakter von Einheimischen und Touristen. So suchten allein im vergangenen Monat 22.000 Menschen mit der Kombination "Hotel in Heidelberg" nach einer Unterkunft. Immerhin rund 1.000 Suchende recherchierten online nach einem "Anwalt in Heidelberg" und etwa 3.000 Menschen suchten nach einem "Italiener" oder einer "Pizzeria" in der Neckarstadt. Das zeigt, dass sich Local SEO (https://www.youtube.com/watch?v=EZa8ha9lwxg) für alle Branchen lohnen kann. Dafür muss die Website jedoch ganz vorne stehen und Aufmerksamkeit wecken. Zum Beispiel mit einer ansprechenden Präsentation in Google My Business. Eine erfahrene SEO Agentur ist dabei eine große Hilfe: Sie kümmert sich von der Planung über den Aufbau von Backlinks bis zur technischen Optimierung um alle für eine gute Sichtbarkeit wesentlichen Faktoren und spart dadurch Geld für weniger wirksame Werbemethoden ein.

PrimSEO - Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital - www.bmwi-go-digital.de.

