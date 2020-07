Schneider Electric für den Hermes Award 2020 nominiert

SF6-freie Technologie in engerer Auswahl

Der neue SF6-freie Mittelspannungsschalter von Schneider Electric steht beim Hermes Award 2020, dem internationalen Technologiepreis der Deutschen Messe AG, unter den Top 3 Nominierten. Ohne die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) erhöht die innovative Mittelspannungsschalttechnik die Nachhaltigkeit in der Energietechnik. Denn obwohl SF6 als bewährtes Isoliermedium jahrzehntelang zuverlässig und effizient in Schaltkomponenten eingesetzt wurde, trägt es als Treibhausgas auch zur globalen Erwärmung bei. Die SF6-freie Lösung von Schneider Electric reduziert hingegen klimaschädliche Emissionen und schützt die Umwelt.

Die neu entwickelte Mittelspannungstechnologie - basierend auf einer Kombination aus getrockneter Luft zur Isolation sowie Vakuumunterbrechung zum Schalten - gleicht darüber hinaus vor allem den Vorteil der "kompakten Größe" von SF6-isolierten Schaltkomponenten aus. So bleibt der Platzbedarf hier vergleichbar. Daneben überzeugt die SF6-freie Lösung auch im Hinblick auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte. Durch die Nutzung atmosphärischer Luft entfallen beispielsweise die Risiken während des Betriebs sowie die anspruchsvolle Rückgewinnung oder das aufwändige Recycling am Ende des Anlagen-Lebenszyklus. Mit digitalen Funktionalitäten und Vernetzung wird zugleich die Digitalisierung effektiv vorangetrieben.

Aufgrund der diesjährigen Absage der internationalen Industriemesse findet die Ehrung des Gewinners am 14. Juli im Rahmen der "HANNOVER MESSE Digital Days" statt.

Alles Wichtige rund um die Funktionsweise und Vorteile der nominierten SF6-freien Technologie finden Sie im Schneider Electric Blog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/

Kontakt

Schneider Electric GmbH

Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

02102 404 - 94 59

thomas.hammermeister@schneider-electric.com

https://www.schneider-electric.de/de/

