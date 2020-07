Der beste Händler Kölns: Borgards Herrenladen ausgezeichnet

Dass seine Mode ausgezeichnet und einzigartig ist, das wissen nicht nur Borgards-Besitzer Detlev Bernert und seine zahlreichen Kunden. Das weiß spätestens jetzt auch die ganze Domstadt.

Denn nun ist Detlev Bernert auch offiziell als bester Händler Kölns 2020 ausgezeichnet worden. Seit neun Jahren wird die Auszeichnung verliehen, Hauptsponsor ist NetCologne.

Das Beste daran: Die Kölner selbst stimmen über die Gewinner ab. Und das waren in diesem Jahr wieder Tausende.

In dem außergewöhnlichen und ganz besonderen Herrenladen in der Apostelnstraße gibt es Mode, die aus jedem Mann ein Mann der Extraklasse macht.

Anzüge, Schuhe oder ein besonderer Freizeitlook - bei Borgards Herrenladen wird jeder fündig. Mit einem ausgezeichneten Service - jetzt auch hochoffiziell.

Wir führen exklusive Marken wie Bernert Cölln, Goldgarn Denim, Koike Barcelona, Pure, Altea, Elias Rumelis, Rock Revival, Tramarossa, Karl Lagerfeld, Shoto und viele mehr. - Bester Einzelhändler 2020 - Bester Herrenausstatter 2017

Kontakt

Borgards Herrenladen

Detlev Bernert

Apostelnstraße 1-3

50667 Köln

0221 / 25 72 72 0

info@borgards-herrenladen.de

http://www.borgards-herrenladen.de

Händler