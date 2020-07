Mit Pick & Mix Regalen Umsatz und Gewinn steigern

Ernährungsbewußte Kunden nutzen oft die Möglichkeit, nur die Menge zu kaufen, die sie benötigen. Mit Pick & Mix Regalen von NaschiBar ist die möglich.

Die Pick and Mix Philosophie, die Konsumenten ihre eigene Süßwaren-Mischung zusammenstellen zu lassen und damit zusätzliche Impulskäufe zu generieren, findet in Deutschland eine immer größere Verbreitung, weit über die Süßwaren-Fachabteilungen der Kaufhäuser hinaus.

Stellen Sie sich vor:

Ihre Kunden stehen vor einem großen Regal und können mit einer Zange, die Süßigkeiten herauspicken, die das Herz begehrt - so wie in den guten alten Zeiten. Einzigartige Pick and Mix Regale machen Lust aufs Zugreifen und Mischen.

Mit unseren Pick and Mix Regalen geht dieser Traum in Erfüllung und bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

In unseren Pick and Mix Regalen werden bis zu 40 Sorten lose Süßwaren (Fruchtgummi/ Lakritz/ Schaumzucker/ Bonbons usw.) pro Regal in hygienischen, verschließbaren und transparenten Boxen angeboten. Die formschönen Regale mit LED-Beleuchtung präsentieren die farbenfrohen Süßigkeiten im besten Licht.

Kunden lieben and Mix, weil sie

- ihre Süßigkeiten selbst mixen möchten

- die Menge selbst bestimmen möchten

- auf Kunststofftüten verzichten wollen

- weniger Müll produzieren möchten

Pick and Mix Regale werden von NaschiBar Franchise GmbH geliefert und wir beraten die Kunden auch hinsichtlich Standort, Produktauswahl und Verkauf. Das Gesamtsortiment von NaschiBar bietet eines der größten Sortimente loser Süßware in Europa.

Der Verkauf macht richtig Spaß, liegt die Spanne der losen Ware mehr als 50 Prozent. Es ist immer mehr zu beobachten, das (wenn die Qualität stimmt) die Verbraucher nicht mehr auf den Preis achten. Weiterhin ziehen Pick and Mix Regale Impulskäufer regelrecht an. Das Selbstmischen ist es, was die Kunden so beherzt zugreifen lasse. Das transparente Präsentationskonzept ist ein echter Blickfang und weckt gemeinsam mit der Möglichkeit zur individuellen Zusammenstellung zusätzliche Kaufimpulse.

Der Vorteil der Pick and Mix Regale:

- Süßwaren zählen zu den beliebtesten Konsumartikeln

- bieten eine vielfältige Mischung von bis zu 40 Artikeln pro Regal auf kleinem Raum,

- wecken die Kauflust der Verbraucher durch das Konzept der Selbstbedienung

- sorgen als Blickfang für Impulskäufe,

- eignen sich als Alleinstellungsmerkmal,

- werden Kaufleuten leihweise zur Verfügung gestellt (die Waren werden ebenfalls uns geliefert)

- Boxen, Zange/ Schaufel sorgen dafür, dass die Süßigkeiten hygienisch einwandfrei bleiben.

Somit sorgen Pick and Mix Regale für für mehr Umsatz, Rendite und Gewinn.

Fazit: Pick and Mix Regale sind sehr empfehlenswert, wenn Händler Süßigkeiten optimal präsentieren und den Umsatz stimulieren wollen.

mehr Informationen finden Sie hier: https://naschibar.de/pick-and-mix-regale.html

Im Fokus jeder NaschiBar steht die große Pick & Mix Bar . In der NaschiBar können Kinder und Erwachsene aus einer großen Auswahl von über 200 Artikeln ihre Lieblingssorten selber mixen. Alle Favoriten sind in einer einzigen Tüte und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Pick & Mix Bar enthält neben konventionellen Süßwaren auch zahlreiche vegane, vegetarische, gelatinefrei und zuckerfreie Spezialitäten, so dass wirklich jeder etwas Passendes finden wird. Ein weiterer Vorteil von Pick & Mix ist, das Kunden stets die volle Kostenkontrolle haben und nur dass bezahlen, was sie mögen und eingepackt haben.

Kontakt

NaschiBar Franchise GmbH

Mathias Dziuba

Op de Geest 6

25884 Viöl

(04843) 97 99 804

franchise@naschibar.de

https://naschibar.de

Einzelhandel, Süßigkeiten, NaschiBar