Auf Hausbooten im Hafenresort Karnin die Ruhe genießen

Morgens mit einem Blick aufs Wasser aufwachen, das Rauschen der Wellen genießen, das Zwitschern der Vögel hören - und sonst nichts. Wer auf der Suche nach Entspannung ist, erfährt diese im Fischerdorf Karnin nahe der Stadt Usedom. Im Hafenbecken laden vier Hausboote des Anbieters "Ihr Usedomurlaub" Touristen zum Verweilen ein, die für eine Zeit lang ihrem stressigen Alltag entfliehen wollen.

Wenige Einwohner, eine historische Eisenbahnhubbrücke und schnucklige Ferienwohnungen - diese drei Aspekte zeichnen den Ort Karnin auf Usedom wohl am meisten aus. Für Urlauber, die dieses besonders ruhige Flair mögen, stellt der Anbieter "Ihr Usedomurlaub" im Hafenbecken vier Hausboote bereit, auf denen sie ihren Urlaub verbringen können. "Trotz der ruhigen Lage müssen unsere Gäste auf unseren Hausbooten auf nichts verzichten", sagt Mathias Hasbargen, Geschäftsführer von "Ihr Usedomurlaub". "Ihnen stehen dort nicht nur liebevoll ausgestattete Wohn- und Essbereiche zur Verfügung, sondern unsere Hausboote warten allesamt auch mit Terrassen auf, damit man den unmittelbaren Blick aufs Wasser genießen kann", erklärt der Geschäftsführer.

Besonders eignen sich die Hausboote "Selma", "Silvia", "Hilde" und "Pit" für Gäste, die das Gefühl lieben, auf dem Wasser zu sein. Denn auch wenn die Hausboote nicht schwanken, ist es dennoch spürbar, dass man sich auf dem Wasser befindet. Für Gäste, die mitten in der Natur leben wollen, Entspannung suchen oder die es einfach nur ruhig haben wollen, ist Urlaub auf einem der Hausboote ebenfalls die richtige Lösung. Für die Ruhe im Hafenbecken sorgt auch folgender Aspekt: Die Hausboote sind nicht führerscheinfrei und nicht ohne Skipper fahrbar. Die schwimmenden Ferienwohnungen, auf denen jeweils vier bis sechs Personen ihren Urlaub verbringen können, sind ab September wieder für einen längeren Zeitraum verfügbar, bis August allerdings nur noch tageweise zu haben. "Aber auch das kann sich schnell ändern", sagt Mathias Hasbargen.

"Aber selbst dann finden wir eine Lösung, denn wir haben noch zahlreiche attraktive Ferienwohnungen in der Region zu bieten", schiebt der Geschäftsführer mit einem Schmunzeln hinterher. So können Urlauber neben den Hausbooten im Hafenresort Karnin auch Ferienwohnungen im Achterland, in Ahlbeck, Bansin, Bernsteinbäder sowie in Heringsdorf mieten. Auch hier ist es dem Anbieter wichtig, Gästen Ferienwohnungen zu bieten, die optimal zu ihren Ansprüchen passen. Deswegen können sich Interessierte auf der Webseite des Anbieters durch die Kategorien "Urlaub mit Hund", "Urlaub mit Meerblick", "Urlaub für Familien", "Urlaub mit Sauna" sowie durch die Kategorie "Sparangebote" klicken. Gästen, die lieber blättern, schicken die Mitarbeiter von "Ihr Usedomurlaub" gerne einen Katalog zu. Dieser ist entweder über die Webseite oder über die Telefonnummer 038378/80889 bestellbar. Unter dieser Telefonnummer beraten die Ihr-Usedom-Mitarbeiter Interessierte auch über ihre Angebote.

Mehr Wissenswertes zu den Hausbooten im Hafenresort Karnin oder auch zu den weiteren Angeboten von "Ihr Usedomurlaub" sowie zu Ferienwohnung Bansin, Ferienwohnung Usedom, Ferienwohnung Heringsdorf und mehr gibt es auf https://www.ihr-usedomurlaub.de.

Ihr Usedomurlaub.de

Mathias Hasbargen

Waldbühnenweg 2a

17424 Ostseebad Heringsdorf

Deutschland

E-Mail: info@ihr-usedomurlaub.de

Homepage: https://www.ihr-usedomurlaub.de

Telefon: 038378 / 80889

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011