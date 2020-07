Mit digitalem Rückenwind zurück zum Normalbetrieb

hotelbird stattet das Themenhotel am Triller mit kontaktlosen digitalen Check-in/out-Lösungen aus

München, 02. Juli 2020 - Gäste des Hotels am Triller in Saarbrücken können ihren Aufenthalt künftig noch freier und unabhängiger gestalten. Möglich macht das die Software-Lösung des Münchner Technologieunternehmens hotelbird. Geschäfts- und Privatreisende sparen durch automatisierte Services wie den Online-Check-in/-out, digitalen Zimmerschlüssel und mobile Bezahlung künftig wertvolle Zeit. Nach der erfolgreichen Integration der digitalen Dienstleistungen im ersten 106-Zimmer großen Haus im Saarland können die Gäste von einer kontaktlosen, digitalen Gastreise profitieren.

Mit der Check-in/out-Lösung von hotelbird checken Gäste des 4-Sterne Themenhotels in Saarbrücken nun bequem online ein und aus. Auch der Meldeschein kann digital am Smartphone ausgefüllt werden. Darüber hinaus können Gäste des Hotels am Triller einen digitalen Zimmerschlüssel nutzen und somit direkt auf ihr Zimmer gehen, ohne zuvor Wartezeiten an der Rezeption in Kauf nehmen zu müssen. Am Abreisetag bezahlen sie ihre Rechnung mobil und checken danach online wieder aus. Die Rechnung wird dem Gast direkt per E-Mail zugeschickt.

"Triller - Das Hotel ist das erste Hotel im Saarland mit digitaler Rezeption dank hotelbird.", erklärt Björn Gehl-Bumb, Geschäftsführender Gesellschafter "Durch die Anbindung an hotelbird bieten wir unseren Gästen und Mitarbeitern Freiräume für das Wesentliche. So macht Digitalisierung Spaß!"

Juan A. Sanmiguel, Gründer und CEO hotelbird, ergänzt: "Wir freuen uns, mit dem Hotel am Triller ein neues Haus im Saarland und einen weiteren Standort in Deutschland mit unserer Technologie auszustatten. Durch unsere Check-in/out-Lösung eleminieren wir ineffiziente, wiederkehrende Prozesse und schaffen einen großen Mehrwert für das Hotel und ihre Gäste."

Das 2015 gegründete Technologieunternehmen hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/-out Services und verfolgt eine klare Mission: den Check-in/out Prozess durch die Automatisierung unsichtbar zu machen und dabei die Hotels zu befähigen, ihre Betriebe dezentral zu betreiben. hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Leonardo Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, H-Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter.

