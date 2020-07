Schenker Technologies ist offizieller Pre-Order-Partner für die HP Reverb G2

Do, 07/02/2020 - 12:05

Als offizieller Pre-Order-Partner von HP bietet Schenker Technologies seinen B2B- und B2C-Kunden ab dem 6.7.2020 die Möglichkeit zur Vorbestellung des neuen Virtual-Reality-Headsets HP Reverb G2.

Damit zählt der VR-Spezialdistributor aus Leipzig zu einem kleinen, handverlesenen Kreis an direkten HP-Vertriebspartnern in Europa. Für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum ist Schenker Technologies die derzeit einzige Anlaufstelle, um bereits vor der offiziellen Produktveröffentlichung eine Bestellung aufzugeben.

Bestware.com nimmt Vorbestellungen der HP Reverb G2 entgegen

Der Vertrieb von HPs Windows-Mixed-Reality-Headsets Reverb G2 erfolgt zum Einführungspreis von voraussichtlich 583 Euro (Preisangabe inkl. MwSt.) über bestware.com (https://bestware.com/de/hp-reverb-g2.html), die hauseigene E-Commerce-Plattform von Schenker Technologies. Die Möglichkeit zur Vorbestellung über den Online-Shop wird am 6.7.2020 um 0:00 Uhr freigeschaltet, die effektive Verfügbarkeit der VR-Brille datiert HP auf Ende September 2020. Aufgrund der Projektbeteiligung der US-amerikanischen Valve Corporation an der Entwicklung der HP Reverb G2 wird die Bezugsmöglichkeit über bestware.com außerdem im Shop-Bereich des Gaming-Clients Steam aufgenommen.

Kunden aus dem gewerblichen Umfeld erhalten demgegenüber die Möglichkeit, auf den direkten Kontakt zum B2B-Vertriebsteam von Schenker Technologies zurückzugreifen. Dessen erweitertes Dienstleistungsangebot umfasst nicht nur eine intensive und fundierte, technische Beratung zur HP Reverb G2. Der After-Sales-Service bietet zudem eine versierte Hilfestellung bei der Lösung möglicher Implementierungsprobleme neuer VR-Technologien durch einen geschulten und erfahrenen Support und steht bei Rückfragen jeglicher Art mit Rat und Tat zur Seite.

Darüber hinaus profitieren Geschäftskunden von der übergreifenden Expertise und dem erweiterten Produktangebot von Schenker Technologies: Zum Portfolio der Leipziger zählen etwa frei konfigurierbare Laptops und Desktop-PCs der Marken SCHENKER und XMG aus Inhouse-Fertigung, deren Leistung und Ausstattungsmerkmale sich exakt auf die Erfordernisse im individuellen Anwendungsfall des Kunden zuschneiden lassen. Sie bilden die Basis zur Wiedergabe von Extended-Reality-Inhalten auf hochauflösenden VR-Headsets wie der HP Reverb G2 und ermöglichen die Zusammenstellung maßgeschneiderter Komplettpakete für die bestmögliche VR-Erfahrung sowie Support und Service aus einer Hand.

"Zusammen mit Valve und Microsoft hat HP mit der Reverb G2 ein kompromissloses VR-Headset entwickelt, das mit neu entwickelten Linsen und Kopfhörern sowie zwei zusätzlichen Kameras für das Inside-Out-Tracking wesentliche Verbesserungen erfahren hat. Für ein Maximum an Flexibilität aus Anwendersicht sorgt zudem die Kompatibilität zu Windows Mixed Reality und SteamVR", so Robert Schenker, Geschäftsführer von Schenker Technologies. "Wir freuen uns, ein solch rundes Produkt in unser Portfolio aufzunehmen und es unseren Kunden als ausgewählter Pre-Order-Partner zur Verfügung stellen zu können."

HP Reverb G2 adressiert erstmals private und gewerbliche Kunden

In Kooperation mit den Branchenführern Valve und Microsoft präsentiert HP mit der Reverb G2 ein wegweisendes Virtual-Reality-Headset, welches sich im Gegensatz zum Vorgängermodell erstmals an gewerbliche und private Anwender richtet. Somit fokussiert der Hersteller neben professionellen Einsatzbereichen wie VR-basiertem Lernen, der VR-Simulation und Möglichkeiten zur ortsübergreifenden Zusammenarbeit im virtuellen Raum erstmals auch den starken Wachstumsmarkt VR-Gaming.

Dank der aktuell höchsten Auflösung (4.320 x 2.160 Pixel) in diesem Produktsegment zeichnet sich HPs Neuvorstellung durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Neue Fresnel-Linsen von Valve und Displays mit einer Auflösung von jeweils 2.160 x 2.160 Bildpunkten sorgen für eine beeindruckend präzise, immersive Darstellung bei einem gleichzeitig 114 Grad weiten Sichtfeld. Der druckvolle, integrierte Spatial-Sound-Kopfhörer, welcher bereits im VR-Headset Valve Index überzeugt, greift zusätzlich auf einen leistungsstarken, KI-basierten Ansatz zur Raumklangsimulation von HP Labs zurück. Zur Ortung des Anwenders verwendet die HP Reverb G2 Inside-Out-Tracking über beim neuen Modell nunmehr vier Kameras und unterstützt sechs Freiheitsgrade (6DoF). Der Lieferumfang umfasst zwei kabellose Motion-Controller mit Gestensteuerungs-Funktion und verbesserten Bedienelementen. Darüber hinaus wartet das VR-Headset mit einer grundlegend überarbeiteten Polsterung und einer besseren Gewichtsverteilung auf, um einen bequemen Dauereinsatz zu ermöglichen.

Schenker Technologies ist ein führender Anbieter von IT-Hardware sowie den neuesten Extended-Reality-Technologien. Mit den individuell konfigurierbaren Laptops und Desktop-PCs der Gaming-Kultmarke XMG richtet sich das Unternehmen an Privatanwender, während das SCHENKER-Portfolio professionelle Nutzer und gewerbliche Kunden adressiert. Zahlreiche unabhängige Tests belegen die hohe Qualität der Produktpalette; der exzellente Kundenservice wurde bereits mehrfach seitens der Fachpresse ausgezeichnet.

Die E-Commerce-Plattform bestware.com bietet einen darüber hinausreichenden Produktkatalog: Neben den Geräten der beiden Eigenmarken umfasst dieser auch ausgewählte Drittanbieter-Lösungen, ein breites Angebot an bestware Desktop-PCs sowie ergänzendes Zubehör.

Zudem agiert das Unternehmen europaweit als Spezialdistributor für Augmented- und Virtual-Reality-Hardware und unterstützt seine Kunden in diesem Bereich bei der ganzheitlichen Umsetzung ihrer gewerblich-kreativen Projekte. Robert Schenker und Melchior Franke sind Geschäftsführer des 2002 gegründeten Unternehmens, das rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Leipzig beschäftigt.

