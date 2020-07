devolo Magic 2 LAN DINrail: Highspeed-Internet direkt von der Quelle

Aachen, 01. Juli 2020 - Gigabitgeschwindigkeit im ganzen Zuhause! Damit dieser Traum Realität wird, braucht es ein starkes Netzwerk von Anfang bis Ende. Genau das ermöglicht devolo mit dem neuen Magic 2 LAN DINrail. Der neue Hutschienenadapter mit leistungsstarker G.hn-Technologie speist das Internetsignal direkt am Sicherungskasten ein und ist deshalb der leistungsstärkste Powerline-Adapter. So wird jede Steckdose zum Highspeed-Internetzugangspunkt.

Ein starkes Heimnetz von Keller bis Dachboden

Die Suche nach dem stabilen und leistungsstarken Heimnetz beginnt in vielen Haushalten im Sicherungskasten. Denn in seiner Nähe kommt häufig der Internetanschluss ins Haus, aber er wird von dort aus meist nur unzureichend im ganzen Zuhause verteilt. devolo packt das Problem an der sprichwörtlichen Wurzel: Das Magic 2 LAN DINrail-Modul wird von einem Elektrotechniker direkt im Sicherungskasten eingebaut und macht somit den kompletten Stromkreislauf zur Datenautobahn. Ein entscheidender Vorteil: Aufwändiges Bohren und das kostenintensive Verlegen von Ethernetkabeln durch das gesamte Haus entfallen. Der Magic 2 LAN DINrail stellt die Verbindung zwischen Router und Stromnetz mit automatischer Phasenkopplung direkt im Sicherungskasten her - für maximale Powerlinegeschwindigkeiten. Die feste Integration ermöglicht Übertragungen mit bis zu 2.400 Mbit/s dank neuester G.hn-Powerlinetechnologie.

Maximale Performance für maximale Ansprüche

Pfeilschnelle Datenübertragung ins Heimkino, Gaming mit geringer Latenz oder ein neues Musik-Multiroom-System - der Magic 2 LAN DINrail verwandelt jede Steckdose in eine potenzielle Netzwerkdose, die alle Multimediageräte mit schnellem Internet versorgen kann. Die Schaltzentrale für das Magic-Heimnetz deckt spielend bis zu 500 Meter Reichweite ab. So wird das eigene Zuhause schon heute fit für morgen. Die Unterstützung des neuen G.hn-Standards macht das DINrail-Modul zu einer echten Investition in die Zukunft.

Netzwerk-Magie

Der Magic 2 LAN DINrail bereitet vom Sicherungskasten den Weg für weitere Teile der Magic-Reihe von devolo: Nutzer können an jeder beliebigen Steckdose weitere Adapter einstecken und mit leistungsstarken Mesh-WLAN- und Gigabit-LAN-Adaptern ein lückenloses Heimnetz aufbauen. Dieses lässt sich beliebig modular erweitern, alle Magic-Adapter sind miteinander kompatibel.

Zur Einrichtung des Magic-Netzwerks stehen die kostenfreie Software devolo Cockpit und die Weboberfläche des Adapters zur Verfügung. Ist ein Magic WiFi-Adapter in Betrieb, kann zudem die kostenlose Home Network App genutzt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Magic 2 LAN DINrail ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,90 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich und muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Die Garantie beträgt drei Jahre.

devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 34 Millionen dLAN-Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home - schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

