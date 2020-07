Sichler Haushaltsgeräte 3in1-WLAN-Luftkühler LW-480.wlan

Angenehm kühle und saubere Luft an warmen Tagen

- Kühlt, befeuchtet und reinigt die Raumluft

- Ionisator entfernt Gerüche, Staub, Keime & Co. aus der Luft

- Bequeme Steuerung per Fernbedienung

- WLAN für weltweite Steuerung per App

- Auch per Alexa- und Siri-Sprachbefehle steuerbar

- Energieeffizient: geringerer Stromverbrauch als Klimaanlagen

Sommerliche Hitze effektiv bekämpfen: Im Handumdrehen sorgt der Luftkühler (https://www.pearl.de/kw-1-luftk%C3%BChler.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) für ein angenehm kühles Raumklima und eine ausgeglichene Luftfeuchte.

Besonders reine Luft genießen: Der integrierte Ionisator befreit die Raumluft von unangenehmen Gerüchen. Zugleich bekämpft er die Ausbreitung von Viren, Bakterien und Milben. So fühlt man sich jederzeit pudelwohl!

Erfrischung auf Wunsch: Aus 3 Geschwindigkeitsstufen kann man die optimale Einstellung auswählen. Dank horizontaler Swing-Funktion wird die Kühle optimal im Raum verteilt.

Eine Brise wie am Meer: Einfach in den Luftstrom setzen und schon wirkt die kühle, feuchte Luft wie eine angenehme Meeresbrise auf der Haut - und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

Per App "Elesion" die Kontrolle behalten - auch weltweit: Der 3in1-WLAN-Luftkühler kann z.B. von unterwegs mit der gewünschten Einstellung eingeschaltet werden. So erwartet einen zu Hause dann ein optimales Raumklima.

Steuerung per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man per App Szenarien ein. Und diese lassen sich bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung starten!

Strom sparen und die die Umwelt und den Geldbeutel schonen. Der Luftkühler arbeitet sehr effizient und verbraucht viel weniger Energie als herkömmliche Klimaanlagen.

- Erfrischende Luftqualität: kühlt, reinigt und befeuchtet

- Erfrischende Kühlleistung: kühlt die angesaugte Luft um bis zu 4 - 5 °C herunter

- Ionisator: befreit die Luft von Keimen, Bakterien und Viren und bekämpft unangenehme Gerüche

- Ideal auch direkt am Bett, auf dem Balkon, der Terrasse u.v.m.

- 3 Geschwindigkeitsstufen: langsam, medium, schnell

- Sleep-Modus für leisere Betriebsgeräusche

- Einstellbarer Timer: von 0,5 - 7,5 Std., in 30-Minuten-Intervallen einstellbar

- Horizontale Swing-Funktion: Luftstrom deckt einen Bereich von 60° ab

- Horizontale Luftlamellen manuell einstellbar

- Luftvolumen: 800 m³/Stunde

- Maximale Luftgeschwindigkeit: 2,73 m/slan

- Serviceverhältnis: 0,265 (m³/min)/W

- Verdunstungsvolumen: 300 ml/Stunde

-LED-Display für Anzeige von Betriebsmodus und Raumtemperatur

- Fernbedienung zur bequemen Funktionseinstellung

- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Gratis-App "Elesion" für iOS und Android: für weltweite Steuerung, mit Erstellung von Szenen, z.B. zum direkten Einschalten auf Stufe 2 mit Ionisator und Timer

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Apple Siri: per App programmierte Szenen sind per Sprachbefehl ausführbar

- Schallleistungspegel: 61,7 dB(A)

- Leistungsaufnahme: 65 Watt

- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,34 Watt

- Herausziehbarer Wassertank: 4 Liter Fassungsvermögen

- Herausnehmbarer Luftfilter

- Ideal für den mobilen Einsatz dank 4 Rollen: leicht zu bewegen

- 2 Tragegriffe an den Seiten

- Stromversorgung Luftkühler: 230 Volt

- Stromversorgung Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

- Maße Luftkühler: 28 x 61 x 29,5 cm, Gewicht: 5,2 kg

- Luftkühler LW-480.wlan inklusive Fernbedienung mit Batterie und deutscher Anleitung

Preis: 98,70 EUR

Bestell-Nr. NX-1549-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1549-3103.shtml

Presseinfos mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/hZhJGMUL

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

