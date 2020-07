Wie viel wiegen Pferdeanhänger? Mit-Pferden-reisen.de aktualisiert Liste mit 300 Pferdeanhängergewichten

Zwei Aspekte sind zu beachten: Das Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht, von dem letztlich die mögliche Zuladung (Nutzlast) abhängig ist.

Hamburg, 1. Juli 2020 - Das Gewicht des Pferdeanhängers ist für viele Kaufinteressenten von entscheidender Bedeutung. Zwei Aspekte sind zu beachten: Das Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht, von dem letztlich die mögliche Zuladung (Nutzlast) abhängig ist, also Pferde plus Gepäck in der eventuell vorhandenen Sattelkammer.

In der Übersicht auf Mit-Pferden-reisen.de (http://www.mit-Pferden-reisen.de) sind rund 300 Pferdeanhängergewichte der aktuell gängigen Pferdeanhänger (Leer-, Nutz- und Gesamtgewicht) zusammengestellt.

Das Pferdeanhänger-Gesamtgewicht ist zunächst entscheidend für das Zugfahrzeug: Auch große Limousinen oder Kombis dürfen meistens nur rund 2 Tonnen ziehen. Für mehr benötigt man schon ein Fahrzeug vom Typ Geländewagen oder SUV, die meistens bis 2,2 bis 2,5 Tonnen Zuglast haben. Die Allradler mit 3,5 Tonnen Zuglast sind dann eher die Ausnahme. (siehe dazu auch "Die Last mit der Last").

Zuladung oft gering!

Der zweite wichtige Faktor des Pferdeanhänger-Gewichtes ist die Zuladung oder Nutzlast: Wer zwei große Warmblüter oder gar Kaltblüter mit einem Gewicht von mehr als 650 Kilo und dazu noch Gepäck in der Sattelkammer transportieren möchte, der kommt schnell auf 1.400 Kilo. Das bedeutet, dass der Anhänger bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 2 Tonnen nur 600 Kilo wiegen darf - oder ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,4 Tonnen haben muss. Viele Anhängerhersteller bieten daher das gleiche Modell sowohl mit 2 als auch 2,4 T Gesamtgewicht an; noch größere Pferdeanhänger dürfen insgesamt 2,7 Tonnen auf die Waage bringen.

Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de

Die aktuelle Liste mit 300 Pferdeanhänger-Gewichten ist auf www.mit-Pferden-reisen.de (https://www.mit-pferden-reisen.de/wie-viel-wiegen-pferdeanhaenger-aktualisierte-liste-mit-anhaenger-leer-nutz-und-gesamtgewichten/) veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem rund 140 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde. Im Fokus stehen Testberichte: Mittlerweile sind rund 140 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.

93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

