SQAD21 holt Weltmeistertrainer Bernhard Peters für den Aufbau innovativer Fußball-Akademien

-Sportstech-Startup plant den weltweiten Aufbau von SQAD21 Academies.

-Bernhard Peters leitet als Director of Academies eigenes Ausbildungsteam.

-Modernste Datentechnologien und Robotik unterstützen das Trainingskonzept.

-Talententdeckung, Training und Betreuerausbildung stehen im Vordergrund.

München, 1. Juli 2020 - Der Münchner Fußballtechnologiespezialist SQAD21 hat mit Bernhard Peters eine der prominentesten Trainerpersönlichkeiten Deutschlands als Director of Academies in das Management Team berufen. Seit dem 1. Juli 2020 verantwortet der 60-Jährige mit einem speziell entwickelten Trainingskonzept den Aufbau von Nachwuchsakademien (SQAD21 Academies), die modernste von Datenanalysen und Robotik gestützte Ausbildungs- und Trainingsmethoden anwenden.

Das Ziel von SQAD21 ist es, die Talentförderung im Fußball auf ein weiteres neues Level zu heben, Profi-Fußballer leistungsfähiger zu machen und Betreuer und Trainer für Spitzensportler zeitgemäß auszubilden.

Fußball braucht starke Entscheider auf dem Platz

Bernhard Peters führte als Bundestrainer die deutsche Hockey-Nationalmannschaft 2002 und 2006 zu zwei Weltmeistertiteln und leitete im Anschluss als Direktor Sport erfolgreich die Nachwuchsarbeit der Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und Hamburger SV. Seit mehr als 15 Jahren engagiert er sich als innovativer Ausbildungsmethodiker für optimierte Ansätze bei der Entdeckung, Förderung und Professionalisierung von Fußballnachwuchs.

"Gute Nachwuchsausbildung braucht eine gute Technik- und Taktikschulung. Ein Spitzenteam benötigt jedoch immer auch starke Entscheider-Persönlichkeiten auf dem Feld, um konstante Leistung zu zeigen. Die innovativen SQAD21-Nachwuchsakademien erlauben es mir, diese Ansätze in der Spielerausbildung weiter zu vertiefen und mit Technologie zu optimieren", sagt Peters, ein Absolvent der Sporthochschule sowie der Trainerakademie in Köln.

"Wenige Trainingsexperten haben Fußballer- und Trainerentwicklung moderner und erfolgreicher betrieben als Bernhard Peters. Er ist eine herausragende Persönlichkeit und steht für große Erfahrung, Kompetenz und Erfolg. Damit passt Bernhard perfekt zu unserem Vorhaben, den Fußball im Profi- aber auch im Amateurbereich zu einem neuen Leistungsniveau zu führen", sagt SQAD21-CEO Benno Neumüller.

Künstlich intelligente Fußballroboter als Gegenspieler und Passgeber

Das innovative Konzept von Bernhard Peters bei Training und Persönlichkeitsbildung wird bei SQAD21 durch Hochtechnologie der nächsten Generation, insbesondere durch ein autonom-mobiles, künstlich intelligentes und robotisches Trainingssystem unterstützt.

Die SQADBOT und SQADMATE genannten Robotersysteme werden es ermöglichen, absolut realistische, objektiv bewertbare, valide und zuverlässige Trainingsbedingungen zu schaffen. Sie kommen ohne Gebäude aus und können auf jedem Kunstrasen- oder Indoorplatz aufgebaut werden. Damit ermöglichen sie sehr viel realistischere und flexiblere Trainingsszenarien als alle heute am Markt befindlichen Trainingssimulatoren.

SQADBOT und SQADMATE werden auf Basis der neuesten Erkenntnisse der alters- und leistungsgerechten Trainingslehre und Performanceoptimierung programmiert und dann in die Trainingsprogramme auf dem Platz integriert.

"Mannschaftssportarten wie Fußball werden künftig weit über das bisherige Maß Datentechnologien einsetzen müssen, um Spitzenleistungen hervorzubringen - so wie es in Einzelsportarten schon länger üblich ist. Hochauflösende Leistungsdatenauswertung und Trainingsrobotik werden die künftigen Meister auch im Fußball entscheidend mitformen", sagt Lucio Di Geronimo, der Gründer von SQAD21.

Erste SQAD21 Academies entstehen in China und Italien

Schon vor dem Einstieg in das Management Team bei SQAD21 war Bernhard Peters in seiner Aufgabe beim Hamburger SV auch bereits mit der Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums des chinesischen Erstligaclubs Shanghai SIPG beauftragt, der 2018 erstmalig die Meisterschaft der Chinese Super League gewann.

An dieses Engagement wird nun angeknüpft. Von SQAD21 geführte Academies sind aktuell in Beijing, Nanning und in Europa in Rom in Vorbereitung. Mehrere Verbände und Clubs aus Europa, Asien und dem arabischen Raum haben bereits Interesse angemeldet, das Konzept und die Technologien in ihren bestehenden Nachwuchsleistungszentren umzusetzen.

Über SQAD21:

SQAD21 ist ein Sport- und Gesundheitstechnologie-Startup, welches vom ehemaligen Investmentbanker Lucio Di Geronimo gegründet wurde und seit dem 2. April 2020 den Hauptsitz in Grünwald bei München hat. Der Firmenwert liegt derzeit bei rund 84 Mio. Euro. SQAD21 hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe eigener innovativer Trainingskonzepte unter Einbeziehung neuartiger Technologien und objektiv erhobener Daten den Fußballsport in aller Welt weiterzuentwickeln - vom Elitekicker bis zum Freizeitspieler. Dafür sind für jedermann zugängliche Trainings- und Erlebniswelten bereits in Planung. Zum Führungsteam des Unternehmens gehören - neben Lucio Di Geronimo und Bernhard Peters - auch der Sportwissenschaftler und ehemalige Sportjournalist Benno Neumüller als CEO, COO Adrian Kochsiek sowie CTO Giuseppe Gullo. Benno Neumüller war Direktor der ARD Sportschau und leitete Premiere Sports - das heutige Sky Sports. Die bekannte Sky Bundesliga Konferenz wurde von ihm vor genau 20 Jahren eingeführt. Adrian Kochsiek hat ein ganzheitliches Konzept zur individuellen Leistungsoptimierung von Athleten entwickelt und betreut damit bereits zahlreiche professionelle Athleten im In- und Ausland. Giuseppe Gullo ist ein Experte für "Big Data"-Datenerhebung und aufbereitung und war zuvor bei Deltatre für das olympische Programm zuständig. Zu den rund 30 Einzelgesellschaftern der SQAD21 Holding gehören prominente Unterstützer, darunter der 79-fache italienische Nationalspieler Demetrio Albertini, heute technischer Direktor des nationalen Fußballverbands FIGC. Der ehemalige Bundesinnenminister Dr. Otto Schily sitzt im Beirat des Unternehmens. Zuletzt hat sich mit 10 Prozent ein chinesischer Staatsfonds als Gesellschafter engagiert.

Über SQADBOT und SQADMATE:

SQAD21 entwickelt gemeinsam mit dem italienischen Technologiepartner ISC in dessen Labor in Norditalien Fußballroboter, die im Training im Bereich der Taktik-, Technik- und Wahrnehmungsschulung eingesetzt werden. Die intelligenten Roboter SQADBOT und SQADMATE haben die Größe, das Gewicht und die Gestalt eines menschlichen Gegenspielers. Sie bewegen sich auf Rollen, erreichen über 40km/h und können die Richtung blitzschnell und situationsabhängig ändern. Die Trainingsroboter verfügen über Kamera- und Sensorsysteme, um den Ball sowie Gegen- und Mitspieler zu erfassen. Ihre künstliche Intelligenz erlaubt es ihnen, ständig hinzuzulernen und somit zu immer schwerer zu überwindenden Gegnern für die Spieler zu werden. Gespeist werden sie unter anderem mit den Datenbanken von Deltatre, dem Weltmarktführer für die Erhebung und Auswertung von Sport-Performance-Daten - nicht nur im Fußball. Im Verbund können mehrere SQADBOTs taktische Defensivformationen von allen Mannschaften der Welt simulieren.

