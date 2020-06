Egal welche Größe: Ein T-Shirt das Männer zu Helden macht

T-Shirts mit perfekter Passform

Marlon Brando und James Dean, zwei Kultfiguren, die das Symbol der amerikanischen Männlichkeit neu prägten. Mit dafür verantwortlich ist ein schlichtes weißes Unterhemd. Brando trägt es 1951 in "Endstation Sehnsucht" zur knackigen Jeans. Ausgesucht hat das bewusst enganliegende Outfit die Kostümdesignerin Lucinda Ballard. Für die damalige Zeit ein gewagter Look, waren doch bis dato männliche Darsteller mit einer so körperlich präsenten erotischen Ausstrahlung eher selten. James Dean ist im Kinofilm "... denn sie wissen nicht, was sie tun" (1955) der nächste Rebell im Unterhemd, das fortan als T-Shirt zur Ikone der Popkultur mutiert und weltweit populär wird.

Revival nach Maß

Für genau dieses Kultobjekt schlägt das Herz von Mode- und Designmanagerin Claudia Landenberger. Formlose Männershirts mit verzogenen Nähten sind ein No-Go für die Düsseldorfer Unternehmensgründerin. T-Shirts müssen sitzen, nicht umsonst sind Stars wie James Dean und Marlon Brando darin zu Legenden geworden. Ihre Vision ist ein T-Shirt, das Männer wieder zu Helden macht.

Individualität statt Stange

Die gelernte Schneiderin nutzt ihr Knowhow und kreiert ein langlebiges T-Shirt aus natürlichen Materialien (https://www.plusperfekt.de/claudia-landenberger-maenner-t-shirts-nach-mass-helden/). Für die perfekte Passform arbeitet sie mit dem Hohenstein-Institut für Textilinnovation zusammen. Die unterschiedlichen Körperformen und ... Wie es mit den perfekt passenden T-Shirts (https://www.plusperfekt.de/claudia-landenberger-maenner-t-shirts-nach-mass-helden/) weitergeht erfahren Sie auf auf PlusPerfekt.de. lesen.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt - OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

T-Shirt, Shirt, Herrenshirt, Fitzyou, Marlon Brando, James Dean, Claudia Landenberger, nach Maß, Neu,