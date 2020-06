Eselbaby "Sally" lädt auf die Ballermann Ranch

Zur öffentlichen Führung über die zum Gnadenhofverbund GUT AIDERBICHL gehörende Ballermann Ranch in Niedersachsen lädt die kleine Eselfamilie um Baby "Sally"

Am Samstag, 04. Juli 2020, öffnet Gut Aiderbichls BALLERMANN RANCH (https://www.ballermann-ranch.com) wieder pünktlich um 10 Uhr die Tore für alle Tierfreunde und Aiderbichl-Tierpaten.

Diese Mal fungiert das 6 Monate alte Esel-Baby "Sally" als Botschafterin des Tierparadieses in Blockwinkel. "Sally" gehört mit ihrem Bruder "Harry" zu einer von Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com) geretteten Eselfamilie mit Papa, Oma, Tanten und Schwestern. "Ohne Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com) wäre es nicht möglich gewesen, die Eselfamilie zu erhalten und wer weiß", so Gutsleiterin Annette Engelhardt, "wo die beiden Babys dann gelandet wären".

Diese und viele weitere spannende aber auch ergreifende Tiergeschichten erzählen Annette und André Engelhardt während der rund 2,5 stündigen Ranch-Begehung. Dabei werden die Gäste stets von den freilaufenden Ponys und Eseln begleitet. "Hier auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch sind die Besucher Gäste der Tiere", formuliert Andre Engelhardt die Philosophie der Tierretter.

Anmeldungen für die öffentliche Führung am 04. Juli über die Ranch sind nicht erforderlich; die Corona-Schutzregeln sind aber zu beachten.

Übrigens, einen kleinen Vorgeschmack über das Leben der "Action-Esel" von Gut Aiderbichl in Niedersachsen gibt es auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=QKDJMZAypZU

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

