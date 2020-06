Aus Emmi-Day werden die Emmi-Days

An diesem Samstag hätte der Emmi-Day 2020 stattfinden sollen, dieser muss jetzt aufgrund der Corona - Situation auf 2021 verschoben werden.

Nach den großen Erfolgen der letzten Veranstaltungen hatte sich das Emmi - Nail Team sehr viel Mühe gegeben, diesen Tag noch schöner werden zu lassen. Kostenlose Schulungen waren geplant, Naildesign - und Lashesvorführungen, der singende Pizzabäcker war bestellt und die Lokalmatadoren von der Band Orangebox waren fix gebucht. Neben den beliebten V8 US Cars sollten diesmal weitere seltene Oldtimer aus der Klassikstadt Frankfurt dabei sein, das Ausstellungsgelände wäre dafür extra noch vergrößert worden. Und für die Kinder hatten sich die Veranstalter neben dem Kinderschminken noch ein Trampolin Bungee einfallen lassen. Aber wie alle anderen Veranstaltungen musste auch dieses Event leider abgesagt werden.

Vorstand Bülent Emekci bedauert dies sehr: "Es ist für uns immer eine große Freude, unsere vielen Kundinnen und Kunden, Freunde und Bekannte an diesem Tag zu Gast zu haben. Aber die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns die größte Priorität, da wollten wir auf keinen Fall etwas riskieren und mussten daher schweren Herzens absagen. Aber ich verspreche, dafür machen wir einen noch schöneren Emmi-Day 2021."

Damit die Emmi-Nail Kundinnen dennoch an diesem Wochenende eine kleine Freude haben, hat sich Prokurist Pierre Cezanne eine ganz besondere Aktion ausgedacht: "Wir starten an diesem Wochenende die Emmi - Days als kleinen Trost für das ausgefallene Fest. Von Freitag, den 26.06.2020 bis Montag, den 29.06.2020 gibt es 40 % auf alles."

Mit dem Gutscheincode EM40 kann an diesem Wochenende im Onlineshop alles mit 40% eingekauft werden. Bei den vielen tollen Emmi Nail Neuheiten wie die Emmi-Nailart Trockenblumen, die neuen Glitter-Farbgele und den gleich zehn neuen Shellacen lohnt sich das Einkaufen besonders.

Wir empfehlen daher, an diesem Wochenende die 40 % Rabatt zu nutzen und sich schon mal auf den Emmi-Day 2021 freuen - denn Vorfreude ist doch die schönste Freude.

Emmi-Nail 40 % Rabattaktion (https://www.emmi-nail.de/)

Innovationen erleben - das ermöglicht die EMAG AG. Das global agierende Unternehmen hat sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten modernster Ultraschall- und Ultraviolett-Technik und Geräten und Zubehör für Nagelmodellage, Gesundheit und Schönheit spezialisiert.

Die Produktpalette besteht aus den 3 Bereichen: Emmi®-Nail für Nageldesign, UV-Lichthärtungsgeräte und Zubehör für professionelle Nagelstudios und private Anwender, Ultraschallwelt für Ultraschall-Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel zur Reinigung kleinster und großer Teile für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher sowie Mikro-Ultraschall Zahnreinigungsgeräte von emmi®-dent und emmi®-pet sowie Mikro-Massagegeräte von emmi®-skin auf Ultraschallbasis.

Anwendungen für Produkte der EMAG AG finden sich in Haushalt und Hobby, Werkstatt und Gewerbe wie Juweliere, in Laboren und medizinischen Einrichtungen und in Arzt - und Zahnarztpraxen, Nagel - und Tattoostudios. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Kundenlösungen in allen Größenordnungen für die Industrie.

Dabei verfügt die EMAG AG weltweit über mehr als 20 selbsterforschte Patente sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Vorstand Bülent Emekci gründete das global agierende Unternehmen im Jahr 1999. Neben dem Unternehmenshauptsitz in Mörfelden-Walldorf (Frankfurt/Main) mit derzeit knapp 60 Mitarbeitern, finden sich weitere Standorte in Frankreich, der Schweiz und Benelux.

