Tentaworks bietet seit 2018 die Salonsoftware Sacasy für die Beauty- und Wellness-Branche an, welche stetig weiterentwickelt wird. Als Ergänzung zur All-in-One Softwarelosung bringt Tentaworks nun sein hauseigenes Online Buchungssystem auf den Markt.

Berlin, 25.06.2020, Presseabteilung der Tentaworks GmbH & Co. KG (https://www.tentaworks.com/)

Gerade durch die Coronakrise sind zwei Dinge besonders deutlich geworden: Das Körpergefühl und Wohlbefinden ist unverzichtbar für die Menschen und ihre Lebensqualität und Digitalität ist in allen Branchen nicht mehr nur auf dem Vormarsch, sondern Alltag geworden. Tentaworks hat hier reagiert und seine Salonsoftware Sacasy für Friseure, Spas und Beautysalons um ein Online Buchungssystem erweitert, um den Dienstleister-Kunden hierfür eine weitere Hilfestellung an die Hand zu geben.

Ab sofort bietet die Tentaworks GmbH & Co. KG Sacasy Booking (https://www.tentaworks.com/sacasy-booking) als Upgrade zur Salonsoftware Sacasy an. Sacasy Booking ist ein Online Buchungssystem, mit dem die Endkunden der Dienstleister die Möglichkeit haben, eigenständig Termine zu buchen. Sacasy Booking ist in Kombination zu Sacasy erhältlich und bietet viele Vorteile zur Optimierung des Dienstleister Alltags. Ein Online Terminkalender ersetzt zwar nicht die in der Branche so bedeutsame Persönlichkeit und Herzlichkeit, hilft dem Unternehmer aber, die Nachfrage nach seinen beliebten Anwendungen und Leistungen automatisiert zu managen. Außerdem kommt er wohlwollend den Kunden in ihrem Bedürfnis nach simpel aufgebauten Online-Anwendungen entgegen, die der Mensch in der heutigen Welt nun einmal gewohnt ist.

Tentaworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dienstleistern aus der Beauty- und Wellnessbranche Softwarelosungen an die Hand zu geben, bei denen die Bedürfnisse des Nutzers im Vordergrund stehen. Daher standen bei der Entwicklung von Sacasy Booking für Tentaworks folgende Faktoren besonders im Fokus: Einfache, intuitive Bedienung für den Endkunden als auch den Salon, Verfügbarkeit auf allen Endgeraten, Datensicherheit & korrekter Umgang mit personenbezogenen Daten und ein frisches, modernes Design, welches den Endkunden bei der Nutzung anspricht. Sacasy Booking verifiziert durch eine erforderliche E-Mail-Bestätigung des Endkunden die Echtheit des Nutzers und synchronisiert sich erst nach finaler Bestätigung mit dem Sacasy Terminkalender. Der Nutzer kann neben den Termindetails außerdem auswählen, von welchem Mitarbeiter er gerne bedient werden mochte. Dienstleistungs Auswahl sowie Mitarbeiter-Verfügbarkeiten können in der Administration eingestellt werden. Außerdem erhalt der Endkunde 24 Stunden vor dem stattfindenden Termin eine Terminerinnerung per E-Mail.

Vorteile für die Nutzung von Sacasy Booking sind ganz klar Zeitersparnis durch weniger Zeit am Telefon, höhere Kundenzufriedenheit durch Buchungsmöglichkeiten 24 Stunden am Tag, Datensicherheit und Verifikation, die einfache Bedienung und die moderne Optik, die am digitalen Puls der Zeit den Endkunden begeistert.

Wie von Tentaworks gewohnt werden die Preise für die Softwarelosungen transparent kommuniziert und bieten ein sehr faires Preis-Leistungsverhältnis. Auch hier wird mit der Zeit gegangen, denn Tentaworks Software kauft man nicht nur einmalig und hat nach kurzer Zeit ein verstaubtes Produkt, sondern abonniert monatlich oder jährlich, wobei alle künftigen Updates bereits inkludiert sind.

Tentaworks bleibt sich treu: der Anbieter will glückliche Kunden, daher wird beim Abonnement auf lange Vertragslaufzeiten verzichtet. Kunden können vier Wochen zum Monatsende kundigen - ein fairer und ehrlicher Deal!

Zum monatlichen Abonnementpreis der Salonsoftware Sacasy (https://www.tentaworks.com/sacasy)erhalt man für einen Aufpreis von 20,00 EUR netto/Monat das Upgrade zum Online Buchungssystem Sacasy Booking. Lediglich 1 Prozent vom über das Buchungssystem erwirtschafteten Nettopreis wird als Servicepauschale quartalsweise berechnet, was der Wartung und Weiterentwicklung des Produkts zu Gute kommt. Werden Umbuchungen oder Stornierungen innerhalb des Systems vorgenommen, fallt keine Gebühr an. Außerdem profitieren Nutzer von der inhouse Programmierung und Betreuung des Produkts, welche ermöglicht, stetig und schnell auf neue Marktanpassungen und Gesetzesanforderungen zu reagieren. Zudem ist es Tentaworks besonders wichtig, im engen Austausch mit den Kunden Bedürfnisse, Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten und umzusetzen. Darüber hinaus bietet Tentaworks einen zuverlässigen, kompetenten und kostenfreien Support, der gerne in allen Fragen rund um die Salonsoftware sowie das Online Buchungssystem zur Verfügung steht.

Tentaworks besteht aus einem familiären Team aus facettenreichen Charakteren und Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen - alle mit dem Herz am rechten Fleck. Unser gemeinsames Ziel: Branchenoptimierte Softwarelösungen anzubieten, die Unternehmer effizient und leicht verständlich durch den Alltag begleiten und beim Tagesgeschäft sicher zur Seite stehen. Wir entwickeln Kassensysteme, Organisations- & Optimierungs-Tools, Verwaltungs-Systeme und Strukturen für Mitarbeiter-Management.

Als Unternehmen legen wir viel Wert darauf, dass der Mensch bei all der Digitalität immer an erster Stelle steht und sich bei der Benutzung unserer Programme wohl fühlt. Daher ist unser Leitsatz: Software von Menschen für Menschen.

