Efecte: Norman Rohde wird Country Manager und Vice President

Efecte, europäischer Spezialist für Cloud-basiertes Service Management, hat den erfahrenen Manager Norman Rohde als Country Manager und Vice President berufen. Er wird künftig die Leitung der Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb und Professional Services übernehmen und soll das Geschäft von Efecte in der DACH-Region weiter ausbauen.

Vor seiner Tätigkeit bei Efecte war Rohde Vice President bei Axway und Attachmate, wo er mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Führung von internationalen Teams in der Softwarebranche sammelte. Weitere Leitungspositionen bekleidete Rohde bei Lucent, MCI-WorldCom, Intel und Novell. Zuletzt war er als Management-Berater mit den Schwerpunkten Strategie, Kommunikation, Prozessoptimierung und Change-Management tätig.

Norman Rohde ist studierter Betriebswirt und bekannt für seinen kooperativen Führungsstil. Ihn zeichnet neben seiner leidenschaftlichen Orientierung am Kundeninteresse aus, Teams bei der Fokussierung und Priorisierung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

"Mit Norman Rohde haben wir einen erfahrenen Manager gewonnen, der über umfassende Kenntnisse im Cloud-Business verfügt, Teams motivieren kann und sich bei allen Vertriebsaktivitäten vor allem am Nutzen für den Kunden orientiert", sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit seiner Hilfe unser Wachstum weiter beschleunigen und weitere Marktanteile in der DACH-Region gewinnen werden."

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren - angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

