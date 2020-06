10 Jahre TerraMaxx DS: Das Stelzlager mit dem gewissen Extra

Do, 06/25/2020 - 09:22

Drain-Stelzlager von Gutjahr

Bickenbach/Bergstraße, 25. Juni 2020. Immer noch einzigartig: Das kapillarpassive Drain-Stelzlager TerraMaxx DS feiert seinen 10. Geburtstag. Gutjahr hatte die Kombination aus Stelzlager und "Mini-Drainage" 2010 entwickelt, um eine sichere Alternative zur Verlegung auf Mörtelbatzen anzubieten. Und die Erfahrungen aus der Praxis geben dem Entwässerungsspezialisten recht.

Die Verlegung auf Mörtelbatzen gilt als besonders einfache und schnelle Lösung im Außenbereich - vor zehn Jahren genauso wie heute. Doch vor allem bei Natur- und Betonwerksteinbelägen bringt sie oft Probleme mit sich. Die Feuchtigkeit im Mörtelbatzen wandert in den Belag und führt zu Ausblühungen im Betonwerkstein oder zu lang anhaltenden Feuchteflecken an den Auflagepunkten bei Naturstein. "Die Verbände empfehlen mittlerweile ja Drainmörtel als Bettungsmaterial. Der wird auch für immer wieder als Mörtelbatzen verwendet. Allerdings ist Drainmörtel nicht kapillarpassiv. Das heißt, die Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann aufsteigen und die Schäden bleiben die gleichen", erklärt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Und genau dieses Problem löst TerraMaxx DS seit zehn Jahren. "Unser Drain-Stelzlager war das erste seiner Art auf dem Markt, und es ist immer noch das einzige."

Schnelle Entwässerung inklusive

Dass Gutjahr damit einen Nerv getroffen hat, zeigen auch die Erfahrungen von Verarbeitern. "Uns wurde oft von Problemen bei der Verlegung auf konventionellen Stelzlagern oder Mörtelbatzen berichtet - und dass sich Bauherren über die unschönen Feuchteflecken beschwert haben", so Ralph Johann. Als Entwässerungsspezialist hat Gutjahr darauf reagiert: mit einem Stelzlager, dass mehr kann als andere.

Das Besondere daran ist die eingebaute Entwässerungsfunktion, die ähnlich ist wie bei Gutjahr-Flächendrainagen. Hinzu kommt, dass das System kapillarpassiv ist, also keine Feuchtigkeit aus dem Untergrund nach oben leitet. Für die Verarbeiter war das ein echter Problemlöser. Dementsprechend positiv war auch die Resonanz auf das neue Stelzlager. "Besonders gut kam auch an, dass das System einfach zu verarbeiten ist, die Beläge sicher liegen und sich schnell ein passendes Gefälle herstellen lässt", so Johann. Ebenfalls ein gutes Argument für TerraMaxx DS: Die Beläge lassen sich dank des Spezial-Fugenfüllstoffs MorTec SOFT auch mit geschlossenen Fugen ausführen. "Dadurch sind die Flächen leichter sauberzuhalten."

Wasserdurchlässiges System

TerraMaxx DS besteht aus einer profilierten Kunststofffolie mit oberseitigem, stabilem Gittergewebe. Auf dem Stelzlager wird ein Drainmörtel aufgebracht, darauf dann die selbstliegenden Platten punktweise im Drainmörtel verlegt. So entsteht ein komplett wasserdurchlässiges System mit hoher Entwässerungsleistung. Außerdem verhindert die 100%ige Aufstelzung, dass zum Beispiel das an den Überlappungsstößen von Abdichtungen stehende Wasser kapillar aufsteigt.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen - auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

