Genuss für die ganze Familie - schnell, lecker und gesund

Panasonic 4 in 1 Kombi Dampfgar-Ofen NN-CS89LB

Immer mehr Menschen möchten sich bewusster ernähren. Doch wie schafft man es, täglich gesund und lecker zu kochen, wenn die Zeit knapp ist? Mit seinem neuen 4 in 1 Dampfgar-Ofen NN-CS89LB unterstützt Panasonic - ganz im Einklang mit seiner "Experience Fresh" Philosophie - einen gesunden Lebensstil und das Kochen mit frischen Lebensmitteln. Das Kombigerät vereint Dampfgarer, Heißluftofen, Inverter-Mikrowelle und Grillfunktion in einem Gehäuse. Jede Garmethode kann einzeln verwendet oder mit einer anderen kombiniert werden. So lassen sich unzählige Rezepte frisch und mit Zeitvorteil zubereiten - ideal für Familien und Berufstätige. 36 Automatikprogramme und zwölf weitere Kombi-Menüs verhelfen dabei auch weniger Geübten zu optimalen Ergebnissen. Mit seinem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis ist der NN-CS89LB dabei eine attraktive Alternative zu Einzelgeräten und löst ganz nebenbei das Platzproblem in vielen Küchen.

Dampfgaren ist eine der besten Garmethoden, um sich gesünder zu ernähren. Mit dem Panasonic NN-CS89LB ist es eine Leichtigkeit, ganze Familienportionen fettarm, vitaminschonend und voller Geschmack zuzubereiten. Denn das 4 in 1 Kombigerät kann - anders als noch sein Vorgänger NN-CS894 - zeitsparend auf zwei Ebenen gleichzeitig dampfgaren. Noch schneller steht die gesunde Mahlzeit auf dem Tisch, wenn die Dampfgarfunktion mit der Betriebsart Mikrowelle kombiniert wird. Die ausgereifte Inverter-Technologie gart besonders schonend und gleichmäßig. Einen Wasseranschluss benötigt der neue Panasonic Küchenallrounder für seine Steam-Funktion übrigens nicht. Für die hohe Dampfleistung ist die Neuheit mit einem 800 ml Wassertank ausgestattet. Das heißt: Kein Installationsaufwand und freie Platzwahl auf der Arbeitsfläche.

Beim Mikrowellen-Garen sichert der Genius Sensor optimale Kochergebnisse. Der fortschrittliche Sensor ermittelt die Feuchte im 31 Liter großen Innenraum und bestimmt daraus die optimale Garzeit. Einfach das gewünschte Sensor-Automatikprogramm auswählen und Start drücken.

Wer Fleisch mit kräftigen Röstaromen liebt oder Gemüseaufläufe schnell gratinieren möchte, schaltet den großflächigen Grill des NN-CS89LB ein. Auf drei Stufen (stark, mittel, schwach) lässt er Oberflächen besonders gleichmäßig bräunen.

Auch für Hobbybäcker ist der NN-CS89LB eine attraktive Alternative. Der Heißluftofen deckt einen Temperaturbereich von 30-230 °C ab. Sogar eine kraftvolle Dampfstoß-Funktion ist integriert - für knusprige Brote und Brötchen wie vom Bäcker. Der große Garraum ohne Drehteller fasst sogar ein ganzes Hähnchen. Im Kombibetrieb aus Heißluft und Mikrowelle kann schon nach 36 Minuten serviert werden. Das schafft der konventionelle Backofen nicht.

Gesteuert wird das Multifunktionsgerät über das Touchpanel in der Rauchglastür. Es rundet nicht nur den Premium-Look ab. Das tastenfreie Design erleichtert auch die Küchenhygiene. Im Innenraum heißt es ebenfalls: Abwischen, fertig! Dank Reinigungsprogramm, ebenem Garraumboden und versenkten Heizelementen lassen sich Kochspuren schnell und gründlich entfernen. Auch wenn die Bedienung kinderleicht ist, in Kinderhände gehört sie nicht. Deshalb schützt eine Kindersicherung das Bedienfeld vor ungewolltem Zugriff. Der Türanschlag des NN-CS89LB ist unten und erleichtert damit u.a. das Einsetzen und Herausnehmen des Backblechs.

Der Panasonic NN-CS89LB ist ab Juni 2020 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699 Euro. Zum Lieferumfang gehören ein emailliertes Backblech, ein Metallgitter, ein Grillrost sowie eine rechteckige Glasschale.

Zahlreiche Rezeptideen zum Kochen in der Mikrowelle finden Hobbyköche unter https://www.experience.panasonic.de/rezepte.

Weitere Informationen zur Experience Fresh Philosophie von Panasonic erhalten Sie unter https://www.panasonic.com/de/consumer/kueche-haushalt/tipps-aktionen/alles-fuer-die-kueche/kuechenkleingeraete-experiencefresh.html.

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 582 Tochtergesellschaften und 87 Unternehmensbeteiligungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2019) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 62,52 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

