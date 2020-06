AGT Professional Professionelle Laser-Stichsäge

Sägen wie die Profis

- Gerade, runde und Neigungsschnitte bis 45° möglich

- Stufenlose Drehzahlregelung bis 3.000 U/Min.

- Schnellspann-System für werkzeuglosen Blatt-Wechsel

- Zuschaltbarer Laser für gerade Schnitte

- Zuschaltbares LED-Licht für bessere Sicht beim Sägen

- Staubsauger-Anschluss gegen herumfliegende Späne

Sägen leichtgemacht: Dank zuschaltbarem Laser der Stichsäge (https://www.pearl.de/nc-3600-elektrisches-werkzeug-akku-werkzeug.shtml) von AGT Professional (https://www.pearl.de/ar-2-544.shtml) sieht man eine perfekte Schnittgerade. Per Drehregler passt man ganz einfach die Laufrichtung an, z.B. für kreisrunde Schnitte. Und sogar die Schnitt-Neigung lässt sich mit bis zu 45° nach rechts oder links einrichten!

Exaktes und einfaches Handling: Die Drehzahl regelt man stufenlos bis 3.000 Umdrehungen die Minute. Per Schnellspann-System nimmt man den Blatt-Wechsel werkzeuglos vor. Und braucht man Licht beim Sägen, schaltet man einfach die integrierte LED-Leuchte hinzu!

Stoppt sogar herumfliegende Späne: Dank Anschluss für den Staubsauger lassen sich die Sägespäne direkt aufsaugen!

- Praktischer Parallelanschlag für exakte Schnitte

-Gerade, runde und Neigungsschnitte bis 45° möglich

-Stufenlose Drehzahlregelung: Leerlauf-Drehzahl 500 - 3.000 U/Min.

-Zuschaltbarer Laser: zeigt Schnittrichtung zur schnellen Korrektur bei seitlicher Abweichung

- Zuschaltbares LED-Licht für bessere Sicht beim Sägen

- Ein/Aus-Schalter mit Arretierungs-Knopf

- Anschluss für Staubsaugerrohr: zum Absaugen der Sägespäne

- Pendelhub-Führung mit 20 mm Hub

- Schnitttiefe in Holz: 80 mm, Stahl: 8 mm

- Gummierter Griff für stabilen Halt in der Hand

- Schnellspann-Futter für werkzeuglosen Sägeblatt-Wechsel

- Leistungsaufnahme: 800 Watt

- Stromversorgung Säge: 230 Volt, Laser/LED: 2 Batterien Typ AAA / Micro (im Lieferumfang enthalten)

- Stichsäge inklusive Kunstoff-Führungs-Aufsatz, Parallelanschlag, Stutzen für Staubsauger-Rohr und deutscher Anleitung

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3385-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-NX3385-3600.shtml (https://www.pearl.de/a-NX3385-3600.shtml)

Presseinformation mit Bilderlinks: h ttps://www.magentacloud.de/lnk/05BJG3G3 (https://www.magentacloud.de/lnk/05BJG3G3)

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

AGT Professional, Professionelle Laser-Stichsäge mit LED-Licht, NX-3385, Stichsäge, Pendelhub-Säge, Elektrische Stichsäge, Säge, Werkzeug,