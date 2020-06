Rosenstein & Söhne Boston-Cocktailshaker-Set

Mit diesem Profi-Set wird man zum Barkeeper

Leckere Drinks wie ein Profi zaubern: Für die Zubereitung eines Cocktails darf die richtige Ausstattung nicht fehlen. Mit diesem Set (https://www.pearl.de/nc-3018-bar-cocktail-party.shtml) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) wird man zum Alleskönner und verwandelt sein Zuhause in eine stilvolle Bar.

Für einen eindrucksvollen Auftritt: Schon die Zubereitung wird zu einem Event für die Gäste! Dank stilvoller Optik macht man beim Mixen eine tolle Figur. Jeder Handgriff sitzt!

Ideal für die Feier zu Hause: Nach der Nutzung geht es für das Set ab in die Spülmaschine. Lästiges Putzen während der Party entfällt und man ist rundum für seine Gäste da.

- 6-teiliges Cocktail-Shaker-Set

- Ideal zum Mixen professioneller Cocktails und Longdrinks

- Cocktail-Shaker und Mix-Glas: zusammensteckbar, zum Mischen von Flüssigkeiten, Zutaten und Eis (Ø x L Shaker: 9 x 17 cm, - Füllmenge 800 ml, Glas: 8,8 x 15 cm, Füllmenge 500 ml)

- Barsieb: passt sich dank flexibler Spirale exakt der Öffnung des Shakers an (Ø x L: 10 x 20 cm)

- Stößel: extrahiert dank gezackter Oberfläche die Aromen aus Kräutern, Früchten u.v.m. (Ø x L: 3,5 x 21 cm)

- Eiszange: für eine stilvolle und hygienische Zugabe von Eiswürfeln (L: 17 cm)

- 2in1-Barmaß: dank zwei Messbechern ideal zum Dosieren aller gängigen Cocktails (Ø x L: 4 x 7 cm, Füllmenge: 2 und 4 cl)

- Material: rostfreier und gebürsteter Edelstahl, Kunststoff, Glas

- Alle Komponenten sind spülmaschinengeeignet

- Gesamtgewicht: 765 g

- Cocktail-Shaker inklusive Glas, Sieb, Messbecher, Stößel, Zange und deutscher Anleitung

Preis: 18,95 EUR

Bestell-Nr. NX-9275-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX9275-3018.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/jVhJGHjv

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

