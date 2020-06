Auch für unterwegs: Thomson WS06IPB - Musik zum Feiern!

Do, 06/18/2020 - 12:35

Paris / Bergheim. Darauf haben wir lange gewartet: Musik wieder mit den Freunden oder der ganzen Familie zu genießen. Rechtzeitig bringt Thomson jetzt einen leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher WS06IPB auf den Markt, der zu Hause genauso komfortabel ist wie unterwegs, im Freien wie im heimischen Garten. Als zusätzliches Bonbon bietet der WS06IPB auch drahtloses Smartphone-Laden über eine Induktionsfläche.

Endlich wieder raus! Mit der wiedergewonnenen Freiheit wollen wir grüner werden. Radtour aufs Land, Picknick im Wald, am Strand oder im Ferienhaus: Jeder will es - und jeder kann es jetzt auch wieder. Und gibt es einen besseren Begleiter als die Musik? Um aber überall Musik zu hören, braucht man ein Smartphone und einen vernünftigen Lautsprecher. Im Bewusstsein, dass zu kleine Bluetooth-Lautsprecher oder nur das Smartphone notwendigerweise Einschränkungen auf die Leistung haben, hat Thomson einen Lautsprecher mit 30 Watt Musik-Leistung entwickelt. Die Klangqualität ist ausgezeichnet - klare Höhen und tiefe Bässe - für eine faire Balance und viel Musikalität.

Drahtloses Laden

Ein weiterer Vorteil ist, dass der WS06IPB-Lautsprecher über ein drahtloses Induktionsladegerät verfügt - vor allem unterwegs nützlich. Denn gerade dann schwächelt oft das Smartphone - und immer zur falschen Zeit. Da hilft dann der WS06IPB! Einfach während des Musikgenusses das Handy zum Aufladen auf den Lautsprecher legen. Der WS06IPB ist kompatibel mit dem IQ-Standard, den fast alle der wiederaufladbaren Induktions-Smartphones besitzen. Natürlich ist es auch möglich, mit einem USB-Kabel aufzuladen.

Autonom und ästhetisch

Das Gehäuse des WS06IPB ist mit einem starken 4400 mAh Akku ausgestattet der sechs Stunden Laufleistung bietet. Das Design des Gehäuses ist nüchtern und minimalistisch. Es passt zu Hause wie im Garten, auf der Terrasse oder überall in der Natur! Der WS06IPB ist ab sofort lieferbar und kostet 89,99 Euro.

Ansprechpartner für die Presse:

Über THOMSON:

Seit mehr als 120 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A.. www.mythomson.com

Über BIGBEN INTERACTIVE

Als führender Player in der digitalen Unterhaltungsindustrie, verfügt BIGBEN über hervorragendes Know-how und Kompetenzen in den strategischen Geschäftsbereichen Gaming, Mobile und Audio. Das Audio-Segment, das den historischen Grundstein der Gruppe bildet, nimmt einen besonderen Platz im BIGBEN-Katalog ein; seine Produkte gehören zu den beliebtesten im Massenmarkt. Diesem Erfolg hat das Unternehmen die vielen namhaften Partnerschaften für die Entwicklung einzigartiger Geräte unter Lizenz (Rubik's Cube, The Simley Company, ...) oder seit 2014 die Zusammenarbeit mit der französischen Marke THOMSON zu verdanken. www.bigben-interactive.de

Kontakt

