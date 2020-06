Belvona - In Wickede steht kein Stein mehr auf dem anderen.

Do, 06/18/2020 - 06:58

Müll neben den Containern, verkommene Grünanlagen, schlechte Stimmung: Das Herwing-Ensemble ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Wie kann eine Wohnanlage so konsequent runtergewirtschaftet werden? Wer jetzt auf eine Antwort hofft, wird leider enttäuscht sein. Denn vor einigen Monaten hat die belvona Wohnungsgesellschaft im Herwing-Ensemble Einzug gehalten. Einzug? Einige Mieterstimmen bestätigen diesen Eindruck. Denn seit das junge Wohnungsunternehmen im Vorort von Dortmund die Führung übernommen hat, wird an allen Ecken und Enden repariert, modernisiert und der große Sanierungsstau aufgeholt. "Als der erste Container hier stand, wusste man direkt, dass es losgeht", lobt eine Mieterin die rundum positive Entwicklung, die typisch für belvona ist.

Zufriedene Mieter sind für belvona das Wichtigste. Deshalb hat sich das junge Unternehmen einen starken Partner mit ins Boot geholt: den Hausmeister Servicepartner PRODOMUS. Zuverlässig und gründlich setzt das engagierte Team alle anfallenden Arbeiten um: Außenanlagen werden gepflegt, Treppenhäuser und Kellerräume frisch gestrichen - die Begeisterung des Erstbezugs soll kontinuierlich erhalten bleiben.

Wer sich jetzt die Frage stellt, ob dieser Eifer nur von kurzer Dauer ist, kann sich beruhigt zurücklehnen. Auch in Zukunft können die Mieter des Herwing-Ensembles jederzeit Feedback geben - ob in den Mietersprechstunden, dem Mieterforum oder über die Social-Media-Kanäle. Darüber hinaus ist die Wahl eines Mieterbeirats geplant. Und wenn es doch einmal zu Unstimmigkeiten zwischen Mieter und Vermieter kommen sollte? belvona übernimmt die Kosten für einen unabhängigen Sachverständigen. Sollte dieser feststellen, dass der identifizierte Schaden nicht rechtzeitig beseitigt werden kann, ist der Mieter zwischenzeitlich von Mietzahlungen befreit.

Ist das nicht unwirtschaftlich? In einigen Fällen bestimmt. Doch belvona glaubt daran, dass jeder Mieter ein Recht auf eine gute und gepflegte Wohnung hat. Und dieses Recht wird belvona in Zukunft auf weitere Objekte ausweiten: 4.000 bis 8.000 Wohneinheiten sollen in diesem Jahr noch zusätzlich übernommen werden.

Weitere Informationen finden sich online unter https://belvona.de/ oder https://www.youtube.com/watch?v=iiPPaYST20Q&t=6s

Die belvona GmbH ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen, das mit seinen modernen und schönen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause schenkt. Die Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause. Dies zeigt der niedrige belvona-Mietpreis von durchschnittlich nur 4,61 EUR pro Quadratmeter.

