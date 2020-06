TokioKitchenWare Handgefertigtes Damast-Messer-Set

Vielseitige Küchenhelfer - besonders scharf

- Besonders hart und extrascharf

- Kunstvoll handgefertigt und gehärtet

- Echtholz-Griff

Seit über 2.000 Jahren bewährt: Damaszener Stahl. 67 Lagen ausgewählter Stahl machen Damast-Messer in Sachen Härte und Schärfe kaum übertreffbar.

Für alle Fälle gerüstet: Mit dem praktischen 6-teiligen Messer-Set (https://www.pearl.de/nc-3012-kuechenmesser-messerschaerfer-reiben-schaeler.shtml) von TokioKitchenWare (https://www.pearl.de/ar-2-436.shtml) erledigt man sämtliche Schneidarbeiten in der Küche hochprofessionell - Hobby- und Profi-Köche werden jubeln!

- Santokumesser mit 16-cm-Klinge

- Kochmesser mit 12-cm-Klinge

- Fleischmesser mit 20-cm-Klinge

- Chef-Kochmesser mit 19-cm-Klinge

- Hackmesser mit 17-cm-Klinge

- Brotmesser mit 20-cm-Klinge

Wie die Profis schneiden: Schnippelarbeit, präzises Tranchieren oder grobes Hacken erledigt man jetzt ganz einfach. So gelingen auch Laien wunderbare Köstlichkeiten und Kochmuffel haben endlich Spaß am Herd.

Langanhaltende Schärfe: Die Klingen büßen auch nach vielen Schneidevorgängen kaum an Schnitthaltigkeit ein.

Durch die kunstvolle Verarbeitung entsteht auf der Messerklinge der edle Damast-Effekt. Die außergewöhnliche Maserung ist zugleich ein einzigartiges Qualitätsmerkmal.

- 6-teiliges Damast-Messer-Set

- Breite Klinge mit schmalem Rücken und Klingenspitz, nah am Schneidbrett

- 67 Lagen ausgewählter Damaszenerstahl, handgefertigt und gehärtet

- Exzellente Klingenhärte: 56 - 60 (nach Rockwell)

- Edle Damaszener-Klingen-Maserung

- Geschmeidiger Rosenholz-Griff, für Rechts- und Linkshänder geeignet

- Einfache Reinigung unter warmem Wasser, ggf. unter Zusatz eines milden Spülmittels

- 6-teiliges Damast-Messer-Set inklusive Echtholz-Box

Bitte beachten: Diese hochwertigen Messer dürfen - wie alle Profi-Küchenmesser - nicht in die Spülmaschine!

Preis: 321,95 EUR

Bestell-Nr. NX-8523-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8523-3012.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/EgBJGPzJ

