Erleben Sie maximales Duschvergnügen

Bekannt für ansprechendes Produktdesign, innovative Technik und beste Qualität bietet hansgrohe von Hand- und Kopfbrausen bis hin zu kompletten Duschsystemen alles, damit aus Duschen Wellness wird. Dank des vielseitigen Angebots werden jeder Geschmack und Anspruch abgedeckt. In Kombination mit der intuitiven Select-Technologie schöpfen Sie dabei aus allen Vollen: Brausen und Strahlarten werden einfach per Knopfdruck gesteuert. Je nach Modell können Sie auch PowderRain auswählen - eine neue Strahlart, die Sie in einen sanften Kokon aus Wasser hüllt und warmen Sommerregen nach Hause holt.

Erhalten Sie einen Einblick in die Welt der hansgrohe Duschsysteme und lernen Sie die Bestseller kennen:

Showerpipes - der einfache Weg zu ganz viel Dusche

Die Ensembles der hansgrohe Showerpipes bestehen in der Regel aus Kopfbrause, Handbrause und Thermostat. Sie lassen sich schnell und einfach an bestehende Wandanschlüsse montieren. Da alle Wasser führenden Elemente vor der Wand verlaufen, sind sie jederzeit mit geringem Aufwand nachrüstbar. Form und Funktion sind bei allen Showerpipes perfekt aufeinander abgestimmt.

All-in-one-System für ein Duschvergnügen der Extraklasse

Für alle, die ihr Bad modernisieren möchten und Lust auf ein großes Duschvergnügen haben, kombiniert hansgrohe die Luxuskopfbrause Rainmaker Select mit der breiten Ablage von ShowerTablet Select 700. Die Rainmaker Select Showerpipes bietet somit ein durchgängiges, intuitives Bedienkonzept auf Knopfdruck. Sie lässt sich komfortabel auf bestehende Anschlüsse montieren und dank großer, planen Oberflächen aus Glas denkbar einfach reinigen.

Die vielseitige Lösung im Quadrat

Quadratisch, stilvoll und gut zu kombinieren: Die hochwertige Raindance E Showerpipe passt mit ihren eleganten Glasflächen zu vielen hansgrohe Produkten. Die großen, planen Oberflächen sind einfach zu reinigen und der stufenlos höhenverstellbare Schieber ermöglichen es, die Brause einhändig zu bedienen.

Croma Select und Crometta Showerpipes: viel Komfort, kleiner Preis

Croma Select Showerpipes sind Komplettsysteme, die Sie mit bis zu fünf Strahlarten auf Knopfdruck verwöhnen: drei aus der Hand-, plus ein oder zwei aus der Kopfbrause. Letztere sind mit Strahlscheiben-Durchmessern von 180 und 280 mm erhältlich, schwenkbar und individuell ausrichtbar. Sie sind zusätzlich in einer EcoSmart-Variante mit einem Wasserverbrauch von lediglich 9 Liter pro Minute erhältlich. Auch die vierstrahlige Crometta Showerpipe verbindet drei Einzelelemente zum attraktiven Duscherlebnis. Beide Systeme werden einfach auf bestehende Wasseranschlüsse montiert: Das macht sie zu idealen Kandidaten für die schnelle Badrenovierung.

Raindance Select E 300: Mit dem Knopf für alle Generationen

Schon das einzigartige Design sowie das durchgängig intuitive Bedienkonzept machen Lust auf Duschen. Select-Knöpfe an Hand- und Kopfbrause machen Brause- und Strahlwahl bei der Raindance Select E 300 Showerpipe höchst komfortabel. Bis zu sechs Strahlarten lassen sich hier per Select-Taste anwählen: belebender oder entspannender Regen sowie ein Schwallstrahl aus der Kopfbrause plus drei verschiedene Strahlarten aus der Handbrause. Für Freude auf Knopfdruck.

Entdecken Sie das gesamte Brauseprogramm von hansgrohe (https://www.skybad.de/h/hansgrohe/brauseprogramm.html) auf www.skybad.de (https://www.skybad.de/), dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Saskia Thelen

Saarstraße 4

52062 Aachen

0241 51832632

marketing@skybad.de

http://www.skybad.de

hansgrohe, dusche, duschen, duschsystem, showerpipe, wellness, spa, renovieren, sanieren, umzug, badplanung, hausbau, bad, badezimmer