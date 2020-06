Stimmungsmache mit Ballermann

Auch führende Politiker erkennen mediale Werbekraft von Deutschlands liebster Partymarke!

Durch die Aufhebung der Reisewarnung durften die ersten deutschen Touristen am 15. Juni 2020 wieder auf ihre Lieblingsinsel Mallorca fliegen. Gerade seit den Corona-Lockerungen fiebern zahlreiche Urlauber ihrem Mallorca-Trip entgegen. Doch Locations wie der Megapark oder Bierkönig bleiben noch geschlossen.

Seltsame Meldungen deutscher Politiker über den Ballermann (https://www.ballermann.de)

Seit wenigen Tagen ziehen absurde Schlagzeilen über den Ballermann® Aufmerksamkeit auf sich. Welt.de berichtet über die "Todeszone Ballermann" auf Mallorca, auf der die ersten deutschen Touristen als "Labormäuse" angekommen sind. Sie werden "an verschiedenen Stellen der Insel ohne Mundschutz ausgesetzt und müssen sich zu dem für sie gebuchten Hotel durchschlagen."

Warum werden Reisen erlaubt, bei denen Menschen aus verschiedenen Ländern wieder aufeinandertreffen, zugleich aber Events in der Veranstaltungsbranche in Deutschland verboten? Wie jeher fliegend die Touristen eng wie in einer Sardinendose. Müsste es da nicht eigentlich "Todeszone Flugzeug" heißen? Auch Großdemonstrationen werden zugelassen, jedoch Veranstaltungen mit ähnlich vielen Teilnehmern untersagt. Hier besteht dringend ein Handlungsbedarf!

Aber auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn warnt: "Jetzt darf der Ballermann nicht das nächste Ischgl werden." Doch dabei scheint der 40-Jährige nicht zu bedenken, dass "Ballermann®" seit 25 Jahren eine deutsche Marke ist, die nicht nur für die Party-Hotspots auf Mallorca steht. Allerdings freut es natürlich, wenn sogar die führenden Politiker die erhebliche, mediale Werbekraft von Deutschlands beliebtester Partymarke (endlich!) erkannt haben.

Ballermann® ist nicht allein Mallorca

Unser Team von Ballermann® Radio wundert sich immer wieder, welche Titel die Presse zieren und mit dem Begriff "Ballermann" verbunden werden. Dabei sind die großen Party-Hochburgen auf Mallorca doch noch immer nicht geöffnet.

Ballermann® verbinden wir mit fröhlicher Partystimmung, Lebensfreude, Loslassen vom Alltag, mitreißendem Urlaubsfeeling und friedlicher Feierlaune. Ballermann® Partys könnt Ihr ohnehin seit jeher hier in unserer Heimat erleben! Der Ballermann ist da, wo Ihr seid! Schon seit langem geht es nicht mehr darum, ob die Events mit purer Partystimmung auf Mallorca an der Playa de Palma oder in Deutschland auf einer der vielen markenlizenzierten Ballermann® Party stattfinden. Seit 1994 hat sich der Markenmythos Ballermann® extrem gewandelt. Inzwischen ist "Ballermann®" Deutschlands Party- und Eventmarke Nr. 1. Die deutsche Marke ist omnipräsent. Vom Komasaufen grenzt sich die deutsche Marke Ballermann® schon immer ganz klar ab. Ballermann® bringt Spaß und gute Laune sowie außeralltägliche Erlebnisse in reale Gemeinschaften. Das ist die klare Botschaft und Philosophie - Ballermann ist überall!

Gerade in der Coronakrise ermöglicht Ballermann® Radio durch bundesweite Lockerungen kultige Grillpartys für Burschenschaften, Fußball- und Schützenvereine, Burschenschaften, Kirmesveranstaltungen, Firmenfeste oder Geburtstagsfeiern im kleinen Rahmen mit bis zu 100 Personen mit Top-DJs zu Sonder-Konditionen. Stellt Eure Anfrage für eine BallermannParty (https://www.ballermann.de) oder Grillparty unter https://www.ballermann.de/anfrage/. Das Ballermann® Radio-Team freut sich über Eure Kontaktaufnahme!

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

