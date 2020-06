Callstel Qi-Smartphone-Ladehalter für Kfz-Lüftungsgitter

Mit einer Hand das Smartphone im Auto laden

- Kabelloses Schnellladen mit bis zu 15 Watt

- Ideal für Smartphones mit bis zu 9 cm Breite

- Automatisch aus- und einfahrende Halteklammern

- Für horizontale und vertikale Lüftungsgitter-Lamellen

Perfekt für die Navigation per Smartphone: Einfach die Halterung (https://www.pearl.de/nc-1059-universelles-zubehoer-fuer-mobile-geraete.shtml) von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) auf eine Lamelle des Lüftungsgitters stecken - ganz ohne Werkzeug. Schon fährt das Mobilgerät sicher mit und man hat beste Sicht aufs Display!

Komfortable Einhand-Bedienung: Ist das USB-Ladekabel für den Ladehalter an dem Kfz-USB-Ladegerät angeschlossen, fahren die Halterklammern für das Smartphone selbstständig auseinander. Und klemmen es nach dem Einlegen natürlich auch von alleine optimal fest!

Starke Ladeleistung für das Qi-kompatible Smartphone: Kabellos und mit bis zu 15 Watt sind auch stromhungrige Mobilgeräte schnell wieder fit. Ideal für iPhone 8 und X, Samsung Galaxy S8 und S9, Sony Xperia XZ2 u.v.m.

- Qi für kabelloses Laden von kompatiblen Smartphones mit 6 bis 9 cm Breite

- Schnelllade-Funktion mit 5 - 15 Watt

- Automatische Anpassung der Ladeleistung an das eingelegte Smartphone

- Gummierte Automatik-Halteklammern mit IR-Sensor: fahren bei Stromanschluss zum Einlegen/Entnehmen des Smartphones aus und ein

- Befestigungs-Adapter für Lüftungsgitter: für horizontale und vertikale Lamellen geeignet

- Kugelkopf zum freien Ausrichten des Ladehalters

- Einfache Klemm-Befestigung: ohne Schrauben und Werkzeug

- Stromversorgung: per USB (Kfz-USB-Ladegerät bitte dazu bestellen)

- Unterstützt Schnell-Ladegeräte mit 9 und 12 Volt Ausgangsspannnung

- Maße (ohne Halte-Adapter): ca. 110 x 70 x 65 mm, Gewicht: 120 g

- Ladehalter inklusive USB-Ladekabel, Lüftungsgitter-Adapter und deutscher Anleitung

Hinweis: Zum Laden mit bis zu 10 Watt benötigt man ein Ladegerät mit 5 Volt und mindestens 2 A. Zum Schnellladen mit bis zu 15 Watt benötigt man ein Schnell-Ladegerät mit 9 oder 12 Volt.

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. HZ-2791-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-HZ2791-1059.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1OBpG2Os

