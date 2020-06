Gesundheitskurse in der Tripada Akademie Wuppertal

Wiederbeginn seit Mitte Mai 2020

Seit dem 14. Mai 2020 laufen die Gesundheitskurse in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal (https://tripada-wuppertal.de/) wieder. Während der Corona-Pause wurde ein umfangreiches Online Kurs Angebot auf die Beine gestellt. Hierzu haben sich die Tripada Partner aus verschiedenen Städten mit dem Hauptsitz der Tripada Akademie in Wuppertal vernetzt und einen Online Kursplan mit ca. 20 Online-Live-Stunden in der Woche erstellt, der den stattfindenden Kursstunden entsprach und diese bestmöglich ersetzen sollte. Alle angemeldeten Kursteilnehmer der verschiedenen Standorte hatten so die Möglichkeit als Sonderangebot zusätzlich auch an allen anderen Onlinestunden nach Lust und Laune teilzunehmen und neue Lehrer und Kurse auszuprobieren. Das Angebot wurde von vielen Kursteilnehmern rege genutzt.

Mittlerweile dürfen die Kurse unter Auflagen wieder stattfinden. Um den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, besteht in den Kursen derzeit eine begrenztere Teilnehmerzahl von 10 bzw. 13 Personen, die in den 80m² und 100m² mit ausreichend Platz voneinander Üben können. Hier sind auch noch Plätze frei und Anmeldungen möglich.

Egal ob Entspannung mit Tripada® Yoga in verschiedenen Leveln, Tai Chi oder Autogenes Training oder etwas mehr Bewegung mit Pilates und Wirbelsäulengymnastik...die Tripada Akademie in Wuppertal bietet eine Vielzahl von Gesundheitskursen für die Prävention an mit Förderung der gesetzlichen Krankenkassen von 75,00 € bis 100 %.

Kursanmeldungen kann man entweder direkt über die Webseite www.tripada-wuppertal.de (https://tripada-wuppertal.de/)im Kursshop direkt Online buchen, oder telefonisch unter 0202/9798540.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada - Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

