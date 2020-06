BKK Landesverband Mitte nutzt pro|care VMP QUALI von GAI NetConsult

Der BKK Landesverband Mitte setzt beim elektronischen Prozessmanagement für das Qualitätsprüfungsverfahren Pflege nun ebenfalls auf die Softwarelösung des Berliner GKV-IT-Spezialisten GAI NetConsult GmbH.

Berlin, 16.06.2020 - Die GAI NetConsult GmbH, Spezialist für innovative IT-Lösungen für gesetzliche Krankenkassen, gibt bekannt, dass der BKK Landesverband Mitte sich für die Lösung pro|care VMP QUALI entschieden hat. Der BKK Landesverband Mitte treibt als Dachorganisation für alle Betriebskrankenkassen, die ihren Hauptsitz in Brandenburg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben, die Digitalisierung für eine effizientere, schnellere und kundennahe Prozessbearbeitung voran.

Mit dem Erwerb von pro|care VMP QUALI zur Steuerung und Unterstützung der Prozesse im Bereich Qualitätsprüfung und Transparenzverfahren in der Pflege setzt der BKK Landesverband Mitte seine Digitalisierungsstrategie konsequent fort.

Konkretes Ziel des elektronischen Prozessmanagements ist die Abbildung, Optimierung und Steuerung der Prozesse im Fachgebiet Pflegeversicherung. Insbesondere für die Qualitätsprüfung und das Transparenzverfahren nach SGB XI besteht ein hoher Handlungsdruck, da durch veränderte Prüfkriterien ansteigende Quoten von Beanstandungen durch Medizinische Dienste der Krankenkassen (MDK) zu erwarten sind. Die hohen Qualitätsansprüche an ein sehr gutes Pflegesystem jetzt und in Zukunft sollen so gesichert werden. Dafür ist eine effiziente elektronische Unterstützung der Prozesse unerlässlich.

pro|care VMP QUALI bietet umfassende Unterstützung bei Qualitätsprüfungen im Bereich Pflege. Beispielsweise werden der Ausbildungsstand des Vertragspartners und auch Prüfungen, Mängel und Beschwerden sowie die daraus resultierenden Maßnahmen initiiert und verwaltet. Auch die Prüfaufträge an den MDK und der Rücklauf der Prüfergebnisse werden von pro|care VMP QUALI weitestgehend automatisiert verarbeitet. Mit einem zentralen Kontakt- und Kommunikationsmanagement werden zudem die Informationsflüsse zwischen den Beteiligten verbessert.

"Die Übermittlung und automatisierte Bearbeitung der elektronischen Prüfberichte der Medizinischen Dienste und die bessere Zusammenarbeit mit den beteiligten Krankenkassenverbänden, die die gleiche Software verwenden, sind wichtige Bausteine unserer Digitalisierungsstrategie. pro|care VMP QUALI hat uns überzeugt und wird uns in unserem hohen Qualitätsanspruch unterstützen", sagt Burkhard Spahn, Vorstand des BKK Landesverbandes Mitte.

"Wir freuen uns über das Vertrauen in unser Unternehmen und in unsere Software sowie auf die künftige Zusammenarbeit", sagt Wilfrid Kettler, Geschäftsführer der GAI NetConsult.

Mehr Informationen zu Fachanwendungen und Lösungen für gesetzliche Krankenkassen finden Interessenten hier: https://www.gai-netconsult.de/index.php?id=gesetzliche_krankenkassen

Weitere aktuelle News über GAI NetConsult: https://www.gai-netconsult.de/index.php?id=news

Die GAI NetConsult ist ein mittelständisches Beratungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Schwerpunkte des Unternehmens sind Informationssicherheit und Systementwicklung.

Seit ihrer Gründung arbeitet die GAI NetConsult für Kunden aus dem Gesundheitswesen und hat sich auf die spezifischen Belange der gesetzlichen Krankenkassen und deren Umfeld (Behörden, Verbände, IT-Dienstleister) spezialisiert. Aus einer Vielzahl erfolgreicher Projekte zur IT-Unterstützung und Geschäftsprozessoptimierung unterschiedlichster Fachbereiche bei gesetzlichen Krankenversicherungen sind eine Reihe von spezialisierten Fachanwendungen der pro|care-Lösungsfamilie entstanden.

Weitere Informationen über GAI NetConsult finden Sie unter www.gai-netconsult.de.

