Welche Bedeutung hat SEO für Architekten?

Freiberufler sind besonders angewiesen auf Sichtbarkeit im Internet

Für Architekten und Innenarchitekten bietet das Internet großartige Möglichkeiten. Eine Webseite ist Pflicht - schließlich dient sie als Visitenkarte im Internet und bietet Raum, für Referenzen, Informationen rund ums Bauen, Architektur und Kontaktmöglichkeiten. Inmitten einer Online-Marketing Kampagne steht immer die Webseite. Content-Marketing Instrumente wie Newsletter, Social Media und SEO (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-architekt/) werden individuell angepasst. Suchmaschinenoptimierung zielt darauf ab, das Ranking einer Webseite in den organischen Suchergebnissen von Google & Co. deutlich zu verbessern. Bevor es losgehen kann mit einer SEO (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-architekt/welche-bedeutung-hat-seo-fuer-architekten) Kampagne, muss die Frage beantwortet werden, mit welchen Inhalten eine Webseite in welchem Einzugsbereich gefunden werden sollte. Erst dann werden die Keywords, die die Leistung des Architekten beschreiben, analysiert.

SEO Strategie (https://youtu.be/JBrzeiPO95c): Mit welchen Inhalten wollen Architekten wo gefunden werden?

Architekten in einem Büro in Ettlingen wollen ganz sicher in Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt, möglicherweise auch in Bruchsal, Heidelberg, Mannheim oder Stuttgart gefunden werden. Innenausbau, Hausbau, Architektenhaus, Architekt mit Ortsbezug wären beispielsweise Suchbegriffe, mit denen Architekten gefunden werden möchten. SEO bietet also die Möglichkeit, den Einzugsbereich mit einem Wunschprofil zu definieren. "Die Webseite und die Sichtbarkeit einer Webseite sind zwei Seiten derselben Medaille. Für einen Architekten ist eine Webseite heute ein Muss. Nur wer eine gute Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. hat, kann Bauherren, Kunden, Projektpartner, potentielle Mitarbeiter ansprechen und sein Architekturbüro ansprechend präsentieren. Die Webseite bietet auch die Möglichkeit, der eigenen Zielgruppe hochwertige Informationen in Text, Bild und Video bereitzustellen. Architekten können sich auf diese Weise als Experten präsentieren und damit erste zarte Bande zur Zielgruppe knüpfen. An dieser Stelle sind wir ganz nah beim Thema Suchmaschinenoptimierung", meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der SEO Agentur PrimSEO in Baden-Baden.

Mit erstklassigen Inhalten, eingebunden in moderne SEO Technik punkten Architekten

Erstklassige Inhalte, die in moderne SEO Technik eingebettet werden, sind die Voraussetzung für ein gutes Suchmaschinen Ranking. SEO Experten vernetzen die Inhalte einer Webseite zudem in einem passenden, hochwertigen Umfeld. Zahlreiche Informationen über eine Webseite sammelt die führende Suchmaschine Google für das Ranking einer Seite. So überprüft Google wie lange die Ladezeit ist oder ob sie responsiv ist. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Suchenden selbst zu. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:

- Wie lange bleibt der User?

- Wie viele Seiten ruft er auf?

- Woher kommt der User und wo wurde er auf die Webseite aufmerksam?

- Kommt der User wieder auf die Webseite?

- Wie hoch ist die Absprungrate?

Google selbst hat ein großes Interesse daran, dem Suchenden Ergebnisse zu präsentieren, mit denen er zufrieden ist. Die der Suche zugrundeliegenden Algorithmen werden dafür in einem permanenten Prozess verbessert. Architekten, die mit ihren Leistungen sehr gut gefunden werden wollen, sollten SEO am besten mit einem starken Partner anpacken - für einen zielgerichteten und nachhaltigen Erfolg.

