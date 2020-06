Aus Stosch Bürotechnik wird FLOWPEX

Düsseldorfer Traditionsunternehmen spezialisiert sich auf digitale Lösungen und gesunde Arbeitsplatzgestaltung

Im Zuge seiner Neuausrichtung firmiert das renommierte Unternehmen Stosch Bürotechnik seit Anfang 2020 unter dem neuen Namen FLOWPEX (https://www.flowpex.de). Die Düsseldorfer Büromaschinen-Experten richten ihren Fokus ab sofort auf das papierlose Büro und Dokumentenmanagement-Lösungen, um ihre Kunden bei der Realisierung der digitalen Transformation zu unterstützen.

Software- und IT-Lösungen rücken in den Fokus

"Gute Hardware reicht heute nicht mehr aus; Software- und IT-Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung", ist Unternehmensgründer und Geschäftsführer Denis Beca überzeugt. Deshalb werde sich FLOWPEX in Zukunft stärker auf entsprechende Lösungen fokussieren. "Der Kunde kauft schließlich nicht den Bohrer, sondern das Loch in der Wand", erklärt der Diplom-Kaufmann bildlich. "Aus diesem Grund haben wir uns auf Dokumentenmanagement-Konzepte und auf das papierlose Arbeiten spezialisiert. Nur so können wir Unternehmen bei der erfolgreichen Realisierung der digitalen Transformation unter die Arme greifen."

Bewährte Werte erhalten

Den Namen "Stosch" lässt Beca hinter sich. "Was wir aber nicht zurücklassen, sind unsere Werte: Der Kunde steht weiterhin im Zentrum unseres Handelns", versichert der Gründer. Abgesehen von einem neuen Namen auf dem Briefpapier und auf den Rechnungen ändert sich für die Kunden nichts. Sie können weiterhin mit dem umfassenden Service rechnen, den sie schon seit über 70 Jahren von der Firma Stosch gewohnt sind.

Gesunde Arbeitsplatzgestaltung

Besonders am Herzen liegt der Geschäftsführer zudem das Thema "Gesund arbeiten". Deshalb wird FLOWPEX ab sofort auch Lösungen für die gesunde Arbeitsplatzgestaltung anbieten. "Gesundheitserhaltende Maßnahmen fördern die Effizienz und die Produktivität der Mitarbeiter", so Beca. "Eine Investition in die Gesundheit des Teams ist daher auch gleichzeitig eine Investition in den Unternehmenserfolg."

Flowpex entstand 2019 aus der 1983 gegründeten Firma Bürotechnik Schweinsberg. Das Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum rund um Bürolösungen an. Unter anderem vertreibt Flowpex Büromaschinen wie Kopierer und Multifunktionssysteme verschiedener Hersteller. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Postbearbeitungssystemen und auf dem Verkauf von Frankiermaschinen der Firma Francotyp-Postalia. Starkes Wachstum verzeichnet der Bereich "Solutions", in dem Dokumentenmanagement-Lösungen, das automatische Ablegen von Dokumenten, elektronische Rechnungsverfahren und die Druckerüberwachung im Fokus stehen. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.flowpex.de.

