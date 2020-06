Gudix® Net vs. Cryptocurrency

Sicherheit / Kryptografie

Die Blockchain-Technologie gilt allgemein als sicher. Die Sicherheit hat jedoch seinen Preis in Form von Stromverbrauch, Performance, Speicheraufwand, etc. Das Gudix® Net setzt eigene Blockchain-Technologie ein, in welcher der Proof-of-Work ersetzt wurde durch Proof-of-Encryption. Das Gudix® Net basiert auf libsodium und ist kryptografisch auf höchstem Level verschlüsselt.

Transfergeschwindigkeit / Proof-of-Work

Aufgrund der Softwarearchitektur sind Cryptowährungen auf Bestätigungen innerhalb der Netzwerk-Teilnehmer angewiesen, um "Double Spending" zu vermeiden und die Sicherheit möglichst zu gewährleisten. Transferbestätigungen benötigen Zeit und führen zu einer eingeschränkten Performance. Gudix® Nuts sind per sofort transferiert und bestätigt.

Wallet vs Nullet / Empfängeradressen

Ein Wallet einer Cryptowährung sitzt auf einem Träger, einem Notebook, einem Mobiltelefon, einem USB-Stick, etc. Wer den Träger hat, kann mit dem entsprechenden Passwort über die Coins verfügen und zudem alle Transaktionen, die in Verbindung mit dem Wallet stehen, identifizieren. Ein Nullet ist ein Nut Wallet und ebenfalls durch ein Passwort geschützt. Das Nullet basiert auf einer Prozessarchitektur, die es erlaubt sich von einem Träger zu lösen. Ein Nullet ist ein verschlüsselter Identifikationscode und bildet zusammen mit dem Passwort eine Autorisierung. Ohne Passwort und ohne Nullet ID hat niemand Zugriff auf die Nuts. Um die Nullet ID zu pseudonymisieren und weiter zu schützen, verwendet jedes Nullet verschlüsselte Ableitungen der Nullet ID als Empfängeradressen. Durch eine unbegrenzte Anzahl Empfängeradressen kann gewährleistet werden, dass keine Transaktion an ein Nullet mit einer anderen Transaktion in Verbindung steht. Ein Nullet kann trägerlos und 100% anonym genutzt werden und hinterlässt wenn gewünscht keine Transaktionsspuren.

Transaktionskosten / Freie Nutzung

Durch den Einsatz der neuen Gudix® Technologie ist es möglich gebührenlose Transaktionen anzubieten. Die Nutzung des Gudix® Nets ist komplett kostenfrei nutzbar.

Kommunikation / Verfügbarkeit

Das Gudix® Net kommuniziert über HTTP/HTTPS Requests und ist somit weltweit auf jedem Gerät und jeder App mit Internet-Zugang verfügbar.

Nuts-Entstehungsprozess

Jede Gudix® Nut hat einen erbrachten Gegenwert. Vergleichbar mit gängigen Cryptowährungen entstehen Nuts ebenfalls durch Leistung, die erbracht werden muss. Was bei Cryptowährungen als Mining bekannt ist, ist im Gudix® Net als Root System definiert. Um Mining zu betreiben, ist Hardware und Rechenleistung nötig. Die erbrachte Rechenleistung führt zu erhöhtem Stromverbrauch. Im Gudix® Root System wird die Hardware ersetzt durch Root Power und die Rechenleistung durch qualitative und quantitative Arbeitsleistung. Um Nuts entstehen zu lassen, investiert man in Root Power und macht das Gudix® Net mittels Root ID (rid) bekannt. Die Markenstärke ist das Äquivalent zum Nut-Wert.

Gudix® Net Telegram Interface

1. GudixNetBot starten in Telegram

2. Nullet erstellen, indem man /connect an den Bot sendet

3. Root Power kaufen unter /root

4. Root-ID teilen, welche mit /rid aufrufbar ist

Gudix GmbH

Daniel Gutmann

Ernst Hombergerstrasse 5

8207 Schaffhausen

Schweiz

E-Mail: info@gudix.ch

Homepage: https://gudix.net

Telefon: 044 515 46 00

