Kennzeichnung für kontrollierte Energiehändler

Schutz vor Mängeln, Mogeleien und Manipulationen

sup.- Mogelverpackungen, die über den wahren Kaufumfang täuschen, sind für Verbraucher ebenso ärgerlich wie Waren, die sich als minderwertig oder schnell verderblich erweisen. Leider werden diese Mängel oft erst viel zu spät erkannt. Und ausgerechnet bei großen Investitionen wie dem Kauf der Heizenergie bleiben sie meist vollständig im Verborgenen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn welche Menge und welche Produktgüte sich beispielsweise nach der Heizöllieferung im Inneren des Kundentanks befindet, lässt sich anschließend vom Heizungsbesitzer nicht mehr kontrollieren. Ihm bleibt nur das Prinzip Hoffnung, dass die Heizölqualität der Bestellung entspricht, dass die Messgeräte am Lieferfahrzeug korrekt arbeiten und dass bei der Abrechnung alles mit rechten Dingen zugeht. Wer trotzdem einen professionellen Qualitäts-Check der Liefermodalitäten wünscht, sollte auf einen Anbieter mit dem RAL-Gütezeichen Energiehandel (https://www.guetezeichen-energiehandel.de) achten. Dann ist gewährleistet, dass neutrale Experten den Lieferanten einer strengen Überwachung nach den Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. unterziehen. Mängel, Mogeleien oder Manipulationen an den Zähleranlagen würden bei den unangemeldeten Kontrollen auffallen (www.guetezeichen-energiehandel.de).

Supress

Redaktion Detlef Brendel

Kontakt

Supress

Detlef Brendel

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

0211/555548

redaktion@supress-redaktion.de

http://www.supress-redaktion.de

Energiehändler, Heizenergie, Heizöllieferung, Heizölqualität, RAL-Gütezeichen Energiehandel, www.guetezeichen-energiehandel.de