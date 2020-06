Kritik an neuer Lebensmittelkennzeichnung

Bewertung vernachlässigt Ausgewogenheit

sup.- Ein neues Kennzeichnungssystem auf Lebensmittelverpackungen soll es Verbrauchern erleichtern, im großen Warenangebot die Produkte für eine gesunde Ernährung zu finden: Der Nutri-Score bewertet mit einer fünfstufigen Farbskala von rot bis grün die Nährwertqualität von Lebensmitteln - allerdings nur, wenn sie verarbeitet und verpackt sind. Damit fallen natürlich besonders gesunde Speisen wie frisches Obst und Gemüse von vornherein aus der Bewertung heraus. Ein Manko von mehreren, die Kritiker an der Sinnhaftigkeit des Nutri-Score zweifeln lassen. Denn auch wichtige Inhaltsstoffe wie z. B. Vitamine, Mineralstoffe oder ungesättigte Fettsäuren werden bei Verrechnung wünschenswerter bzw. weniger wünschenswerter Nährwertelemente überhaupt nicht berücksichtigt. Ein weiterer Einwand: Den komplexen Bedürfnissen eines individuellen Speiseplans könne diese Kennzeichnung niemals gerecht werden, da weder der Tagesbedarf an Nährstoffen noch die Kalorienaufnahme eine Rolle spielen. Im Gegenteil: Die isolierte Bewertung einzelner Speisen und Getränke versperre den Blick auf die Ausgewogenheit der gesamten Ernährung.

