Merci Maman X Die Arche Kinderstiftung

Berlin, 09.06.2020 / Julia Nentwich, Merci Maman Country Managerin für die DACH Region, erklärt, warum der Launch der neuen Regenbogen Halskette eine solche Herzensangelegenheit ist: "Wir schätzen uns glücklich, eine so inspirierende Community zu haben, die ihre Mitmenschen und auch uns als kleines Unternehmen während der aktuellen Krise unterstützt hat und weiter unterstützt. Für uns als Marke und als Team stand deswegen sofort fest, dass wir gerne etwas zurückgeben möchten, um ebenfalls einen positiven Beitrag zu leisten. So war die Idee, eine Charity Edition zu entwerfen und den Gewinn an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden, schnell gefasst. Der Regenbogen, der unsere neue Halskette ziert, ist in den letzten Monaten ein Zeichen der Hoffnung geworden, das Zuversicht und Trost spendet.. "Die Arche Kinderstiftung wurde mit Bedacht als Partner für die Aktion gewählt: "Familien, insbesondere Mütter, bilden das Herzstück von Merci Maman - aber leider sind genau diese besonders stark von der derzeitigen Situation betroffen. Die Arche und seine Helfer*innen sind für viele Familien ein wichtiger Anker, der Stabilität und Sicherheit schafft, in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist. Wir freuen uns, die wertvolle Arbeit der Arche mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen!, erklärt Julia Nentwich. Wie sehr "Die Arche Kinderstiftung sich über die Unterstützung freut, macht Bernd Siggelkow, Gründer und Leiter der Arche deutlich: "Eine Charity-Aktion dieser Art ist eine ganz wichtige Unterstützung für uns als gemeinnützige Organisation, damit wir den benachteiligten Familien weiter helfen können - gerade in den jetzigen Zeiten. Mit dem Erlös können wir Hilfspakete ermöglichen und unsere Familien-orientierten Projekte ausbauen. Ganz herzlichen Dank dafür an das Merci Maman Team und alle, die uns mit dem Kauf dieser Halskette unterstützen!"

>> Die Regenbogen Halskette ist mit einem kleinen oder großen runden Anhänger sowie in drei Metallen (18kt vergoldet, 18kt Rosé vergoldet und Sterlingsilber) erhältlich. Auf der Vorderseite ist der Regenbogen zu sehen, während die Rückseite von Hand mit einer Wunschbotschaft der Käufer*in graviert werden kann. Die Kombinationen aus Kette und Anhänger starten bei 79EUR, weitere Optionen wie eine längere Kette o.ä. sind gegen Aufpreis möglich. Die Halskette ist über mercimamanboutique.com/de-de/ erhältlich. *Gilt für Verkäufe innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. <<

https://www.mercimamanboutique.com/de-de/regenbogen-halskette

monday morning

Friederike Bauer

Revaler Straße 12

10245 Berlin

Deutschland

E-Mail: friederike@wearemondaymorning.com

Homepage: http://www.wearemondaymorning.com

Telefon: 0151168846398

Pressekontakt

monday morning

Friederike Bauer

Revaler Straße 12

10245 Berlin

Deutschland

E-Mail: friederike@wearemondaymorning.com

Homepage: http://www.wearemondaymorning.com

Telefon: 0151168846398