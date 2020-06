NetModules NB800: Vehicle IoT-Router mit WLAN und Multi-GNSS

Kompakter Fahrzeug-Router mit E-Mark Zertifizierung

Juni 2020 - Ab sofort verfügbar ist der NetModule NB800 Fahrzeug-Router mit GPS, der eine robuste bordeigene Internetverbindung in rauen Umgebungen ermöglicht. Der IoT-Router zielt auf kostensensitive, einfache Verbindungsanwendungen in Verbindung mit hohen Stückzahlen ab und adressiert damit auch OEM-Kunden. Seine kompakte Bauform (B 85/111mm x H 32mm x Tiefe 110mm, ca. 250g) und die abgespeckten Funktionen zeichnen ihn als ideales Gerät für einfache Verbindungsaufgaben aus, wobei der Schwerpunkt neben der einfachen Integration ins Fahrzeug auf Konfiguration und Wartung des Geräts per remote liegt. Zu den Einsatzbereichen zählen Flottenmanagement, Tracking, Ticketing, Remote Management und Condition Monitoring.

Das modulare Design des Geräts unterstützt eine breite Auswahl an Protokollen für das sich schnell verbreitende Internet der Dinge (IoT). Zur technischen Grundausstattung gehören ein LTE-Modul für die drahtlose Internetverbindung, ein WLAN-Access Point mit Bluetooth LE, ein Ethernet-Anschluss und Multi-GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger. Zusätzliche Flexibilität bei moderatem Investment eröffnet das Konzept der Hardware-Shields: Indem diese kleinen aufsteckbaren Erweiterungsmodule auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt werden können, verwandeln sie den NB800 Router zu einem anwendungsoptimierten Gerät. Derzeit sind Shields mit dualem CAN, digitalen I/Os und seriellen Schnittstellen erhältlich, weitere sind in Vorbereitung.

Mit E-Mark-Zertifizierung (UN ECE R10) ist der NB800 Router prädestiniert für den Einsatz in Bussen und anderen Straßenfahrzeugen, selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen. Seine Software basiert auf bewährten Komponenten, wie ein Embedded Linux-Betriebssystem und eine Suite leistungsfähiger Kommunikationsprotokolle. Kundenspezifische Softwareerweiterungen können über ein ausgeklügeltes SDK oder einen Linux-Container (LXC) implementiert werden.

NetModule AG (https://www.netmodule.de)

Über NetModule AG (www.netmodule.com ):

Die NetModule AG ist ein führender Hersteller von innovativen und zuverlässigen Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Sie finden Anwendung in robusten Konnektivitätslösungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation unabdingbar ist - Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN, Telematik, Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hong Kong und Sydney.

Firmenkontakt

NetModule AG

Jürgen Kern

Maulbeerstrasse 10

3011 Bern

+41 (0)31/ 985 25 10

juergen.kern@netmodule.com

http://www.netmodule.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Straße 29

3172 Erding

+49 8122 55917-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

NetModules