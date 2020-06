Caseking präsentiert das Sortiment von GUNNAR Optiks!

Innovative Schutzbrillen mit Blaulichtfilter für das digitale Zeitalter von GUNNAR Optiks!

Berlin, 11.06.2020

Die Computer- und Gaming-Brillen von GUNNAR setzen auf ein patentiertes Verfahren zur Entlastung der Augen bei langer Bildschirmnutzung. Die Brillen ermöglichen die Filterung blauer Lichtanteile bei geringer Farbverfälschung und verhindern ein Austrocknen der Augen. GUNNAR bietet zahlreiche Brillengestelle für unterschiedliche Kopfformen, Altersstufen und Geschmäcker an. Das Portfolio reicht von Klassikern wie der Pilotenbrille bis hin zu Modellen, die in Kooperation mit Razer explizit für den eSports-Einsatz entwickelt wurden, und umfasst Modelle für Frauen, Männer und Kinder.

Computer, Smartphones und Unterhaltungselektronik bereichern unser Leben, doch der digitalisierte Alltag fordert seinen Tribut. Eine intensive Bildschirmnutzung überanstrengt die Augen. Das spüren manche Menschen mehr, andere weniger. Die hohe Beanspruchung kann sich unmittelbar durch Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Nackenschmerzen, Müdigkeit, trockene oder gereizte Augen, Doppelsehen, Schwindelgefühl und ähnliche Symptome bemerkbar machen. Die Computer- und Gaming-Brillen von GUNNAR sorgen mit ihren entspiegelten Linsen, ihren speziellen Designs und den hoch entwickelten Lichtfiltern für Entlastung.

Die Computer- und Gaming-Brillen mit Blaulichtfilter von GUNNAR im Überblick:

- Clear - BLPF 35: Einfacher Schutz ohne gelbliche Tönung

- Amber - BLPF 65: Effektiver Schutz mit leichter Tönung

- Sun - BLPF 90: Sonnenschutzgläser mit Blaufilter

- Amber Max - BLPF 98: Besonders ausgeprägter Schutz für lange Nächte

GUNNAR bietet seine Brillen mit unterschiedlich starken Filtern für blaues Licht an. Die Filterstärke wird als BLPF (Blue Light Protection Factor) angegeben und gibt die prozentuale Filterung blauer Lichtanteile an. Je höher der BLPF-Wert, desto effektiver der Schutz. Der Hersteller achtet obendrein auf die Verwendung strapazierfähiger, leichter Materialien, welche die Brillen zu idealen Begleitern für den digitalen Alltag machen. Für farbsensitive Arbeiten mit Bildbearbeitungsprogrammen sowie das Color-Grading bei der Videobearbeitung können Brillengläser mit einer leichteren Tönung gewählt werden. Für lange Gaming-Sessions, bei denen die Farbechtheit nicht relevant ist, bieten sich Modelle mit einer stärkeren Tönung und Filterung an.

GUNNAR bietet die Möglichkeit einer virtuellen Anprobe: Einfach ein Porträtfoto unter dem jeweils in der Caseking-Produktbeschreibung enthaltenen Link hochladen und eine Vorschau erstellen lassen.

Die Computer- und Gaming-Brillen mit Blaulichtfilter von GUNNAR bei Caseking: https://www.caseking.de/gunnar-optiks

Die Computer- und Gaming-Brillen mit Blaulichtfilter von GUNNAR können ab sofort in zahlreichen Modellen bei Caseking zu Preisen von 34,90 Euro bis 99,90 Euro bestellt werden.

