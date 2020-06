NEU bei Biomagnet24

Magnetfeld Hundewesten & Magnetfelddecken für Pferde und Ponys

Es gibt Neuigkeiten bie Biomagnet24. Wir freuen uns, gleich zwei neue Produkte im Sortiment begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite sind dies Magnetfeld Hundewesten. Auf der anderen Seite gibt es jetzt einen unserer Klassiker, nämlich die Magnetfelddecke auch für Pferde und Ponys.

Mit der Magnetfeldweste für Hunde kommt ihr Lieblingsvierbeiner endlich auch unterwegs in den Genuss einer wohlfühlenden Magnetfeldbehandlung. Schnell angelegt wie ein Mantel, ist die Magnetfeldweste perfekt für Hunde mit viel Ausgang geeignet. Mit einem geringen Gewicht von ca. 400 Gramm eignet sich das Produkt auch für ältere und schwächere Hunde und erweist sich als praktisch bei einem besonders aktiven Lifestyle.

Die blau karierte Magnetfeldweste ist aus einem besonders leicht zu reinigendem Gewebe hergestellt und lässt sich einfach per Hand reinigen. Interessenten der Magnetfeldweste können zwischen 3 verschiedenen Größen wählen. Der Preis beginnt bei 99,00€ inkl. MwSt zuzüglich Versandkosten und ist im Wettbewerberumfeld eines der günstigsten und leistungsstärksten Magnetfeldprodukte seiner Art.

Das regelmäßige Tragen der Magnetfeld Hundeweste hilft bei Verspannungen und Schmerzen in Knochen, Sehnen, der Muskulatur und der Bänder. Des Weiteren wirken alle Produkte von Biomagnet24 durchblutungsfördernd und beruhigend. Mit gezielt platzierten Magnetmodulen, lassen die therapeutischen Erfolge nicht lange auf sich warten.

Bei unserer zweiten Neueinführung handelt es gleichzeitig um eines der meist nachgefragten Produkte: Die Magnetfelddecke für Pferde und Ponys. Mit 3 verschiedenen Größen kommen bei Biomagnet24 alle Arten von Pferden und Ponys in den Genuss der heilenden Wirkung der Magnetfeldtherapie. Schmerzhafte Verspannung gehören somit der Vergangenheit an. Wie alle anderen Magnetfelddecken, funktionieren auch die Magnetfelddecken für Pferde und Ponys ohne Strom und sind zudem wasserfest! Somit können sie bedenkenlos jederzeit eingesetzt werden. Das Gewebe lässt sich ebenfalls problemlos per Handwäsche reinigen. Die Magnetfelddecke für Pferde und Ponys lässt sich in der Farbe blau bei einer Rückenlänge von 155cm zum Preis von 350€ inkl. MwSt zuzüglich Versandkosten erwerben.

Wieso Magnetfeldmatten?

Tierärzte und Tierheilpraktiker sind sich einig, dass der Allgemeinzustand und der Heilungsprozess verschiedenster Krankheiten durch die Therapie mit einer Magnetfeldmatte deutlich verbessert und beschleunigt wird. Auch Tests bestätigen die Wirkung der Magnetfeld-Therapie. Besonders ältere Tiere profitieren stark von der revitalisierenden Wirkung der Magnetfeldbehandlung.

Die Anwendungsgebiete von Magnetfelddecken und Magnetfeldwesten sind so vielseitig wie ihre Träger selbst. Arthrose, Arthritis, Ellenbogendysplasie, Gewebeverletzungen, Stärkungen des Immunsystems, Skeletterkrankungen, Beruhigung bei Schlafstörungen, zur Entspannungen nach Stresssituationen (Silvesterfeuerwerk, Transport im Pferdeanhänger etc.), Angst, Aggressivität und allgemeine Altersschwäche zählen zu den verbreitetsten Anwendungsgebieten. Mit Biogmagnet24 können Sie sich die die Magnetfeld-Therapie ganz bequem nach Hause bestellen.

Über Biomagnet24:

Biomagnet24 ist ein sehr renommierter Hersteller von hochwertigen Magnetfeldmatten für Hunde, Katzen, Pferde und Ponys. Die Magnetfeldmatten wurden speziell für Tiere entwickelt und benötigen weder Strom noch Batterien oder Akkus. Mit eingebauten Magnetmodulen mit je 0,5 Tesla erzeugen diese über Jahrzehnte ein konstantes therapeutisches Magnetfeld. Die Produkte von Biogmagnet24 sind wasserdicht und bissfest und sind ohne gefährliche Stromkabel immer und überall einsatzbereit. Die Magnetfeld-Therapie hilft nachweislich bei vielen Erkrankungen wie Arthrose, Ellenbogendysplasie oder Gewebeverletzungen sowie bei Verhaltens- oder Angststörungen der Tiere.

