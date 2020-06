Erste Chronik zu Corona: "Deutschland im Ausnahmezustand"

(ddna). Sieben Autoren und Experten haben die erste Corona-Chronik geschrieben: "Deutschland im Ausnahmezustand" schildert auf rund 150 Seiten alle wichtigen Ereignisse von Dezember 2019 bis Ende Mai 2020. Dabei hatte das Team zwei Ansprüche, die erfüllt werden mussten. Autor Wolfgang Zehrt: " Auf der einen Seite arbeiten wir sehr viel für wissenschaftliche Institute in aller Welt, deswegen müssen alle Daten und Informationen in diesem Buch unbedingt stimmen und alle Quellen werden aufgeführt. Auf der anderen Seite arbeiten wir alle auch für große Medien, also muß das Buch auch unterhaltsam sein und nicht staubtrocken". Nach Ansicht des Redaktionsteams ist das gelungen.

"Ausnahmezustand in Deutschland - Die Corona-Chronik" ist mit 70 Farbfotografien von Fotografen in den USA, Italien und Deutschland bebildert worden und macht die Entwicklung der Corona-Pandemie mit zahlreichen Grafiken deutlich. Helge Denker, Autor bei der "Süddeutschen" und Thomas Luther vom "Handelsblatt" schildern in weiteren Kapiteln wie Verschwörungstheorien rund um Corona entstanden beziehungsweise wie das Virus die Wirtschaft infizierte. Nicht "nur" Journalisten waren für diese Chronik nötig: ein Team aus Experten für Künstliche Intelligenz (Sabrina Steinhardt, Dominic Heil, Dr. Yannick Versley) analysierten hunderte Millionen Datensätze und "bauten" daraus leicht verständliche Grafiken, die den Weg des Virus nachzeichnen.

Zwei weitere Experten schildern, wie sich der Alltag für Schülerinnen und Schüler veränderte: Ronja Zemmrich und Tobias Donald Westphal sind zwei 15jährige Schüler des Berliner Herder-Gymnasiums.

Das Buch "Ausnahmezustand in Deutschland - Die Corona-Chronik" von Wolfgang Zehrt ist als eBook auf fast allen Plattformen erhältlich (buecher.de, tolino.de) und als Print-Taschenbuch zusätzlich bei amazon.

