Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest auf Mit-Pferden-reisen: Mitsubishi Eclipse Cross

Pferdeanhänger-Zugfahrzeug SUV-Coupe Mitsubishi Cross Top 2.2 Di-D 4WD: Das Beste aus zwei Welten

Hamburg, 11. Juni 2020 - Im Mai 2019 bewährte sich das SUV-Coupe Eclipse Cross 2.2 Diesel 4WD im Test von Mit-Pferden-reisen.de (http://www.mit-Pferden-reisen.de) vor dem 2-Tonnen-Pferdeanhänger. Mit 109 kW (148 PS) und 390 Nm Drehmoment zog er im Test den 2-Tonnen-Pferdeanhänger mühelos vom Fleck.

Auffallend und sympathisch anders: Das war der erste Eindruck, als der Eclipse in Hamburg für den Test geliefert wurde. Die scharf geschnittenen Linien fallen vor allem an der Front mit ihrem dominanten verchromten Kühlergrill auf, der von spitzwinklig zulaufenden Bi-LED-Scheinwerfern eingerahmt ist.

Ein absolutes Highlight - bei Nacht im wörtlichen Sinne - ist die Heckpartie. Mitten durch die geneigte Heckscheibe verläuft eine auffallende dritte LED-Bremsleuchte und teilt sie quasi in zwei Hälften. Einen harmonischen optischen Abschluss bildet der silberfarbene zweigeteilte Unterfahrschutz.

Zugfahrzeug ohne Fehl und Tadel

Der Ankuppelvorgang flutscht dank serienmäßiger Rückfahrkamera supergut. Mit zwei Tonnen im Schlepp fuhr der Eclipse Cross souverän in allen Situationen, Überholvorgänge inbegriffen. Dabei lag er jederzeit satt auf der Straße.

Unterstützt wird die sichere Fahrt durch modere Fahrassistenten wie Abstandstempomat, Spurverlasswarner, Fernlichtassistent und Regensensor.

"Solo" flott unterwegs

Der Eclipse Cross beschleunigt (auf Wunsch auch mit Schalt-Paddels) mit seinen knapp 150 PS selbst im Eco-Modus ordentlich. Auch bei flotter Fahrweise liegt er immer satt und sicher in den Kurven. Auf der Autobahn ist bei 193 km/h Schluss. Als beste Reisegeschwindigkeit haben wir den Tempobereich zwischen 150 und 170 km/h empfunden.

Viel Platz im "Wohlfühlraum"

Außen futuristisch, innen Wohlfühlraum: Auch Großgewachsene finden auf den gemütlichen Ledersitzen gut Platz, sie sind vorne und hinten ebenso heizbar wie das Lederlenkrad.

Die Oberflächen bestehen aus angenehm griffigem Kunststoff, am Armaturenbrett und an den Türen finden sich schicke Applikationen aus Carbon-Optik und hochglänzendem Klavierlack. Mit dem Multifunktionslenkrad hat der Fahrer alle wichtigen Bedienelemente im Griff.

Intuitives Infotainment, Ablagen & Co.

Das Infotainment leuchtet bunt auf einem 7-Zoll-Monitor, der Tablet-artig nahezu senkrecht steht. Darüber sind per Touchscreen alle wichtigen Funktionen zu steuern: Von der "Bordsprache" über die Uhrzeit bis hin zu Android- oder Iphone Apps. Alle Bedienelemente sind ergonomisch praktisch angeordnet, die Einstellung für Temperatur und Lüftung erfolgt mit einem Knopfdruck über Wippschalter.

Hervorragend ausgestattet ist das SUV-Coupe mit Staufächern und Ablagen aller Art: In den Türen, in der Mittelkonsole vor und hinter dem Automatikhebel, unterhalb der gepolsterten Armlehne. Der Gepäckraum ist dagegen etwas knapp bemessen.

