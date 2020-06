Durchstarten dank ERP-Beratung

Arbeiten im Homeoffice und Online-Meetings mit professionellen Tools sind in kürzester Zeit funktionierender Arbeitsalltag geworden: Die Corona-Krise hat die Digitalisierung von Prozessen vielerorts zur wichtigsten Aufgabe gemacht. Mit einem umfassenden Angebot an Remote-Beratung und Projektvorschlägen wendet sich MQ result consulting AG an mittelständische Unternehmen in Industrie und Handel. So wird die Zeit genutzt, der wirtschaftliche Schaden durch das Corona-Virus begrenzt und das Tor in die Zukunft geöffnet.

Aus Sicherheitsgründen schließen viele Unternehmen ihre Pforten für Besucher und ein beträchtlicher Teil der Belegschaft arbeitet im Homeoffice. Auch für MQ result consulting haben Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter höchste Priorität. Doch Digitalisierungsprojekte sollten höchste Priorität genießen. Schon jetzt zeigt die Corona-Krise: Wer in der Vergangenheit konsequent in Digitalisierung investiert hat, ist jetzt besser gewappnet. So generieren viele Unternehmen hohe Umsätze durch integrierte Web-Shops.

Durch geringere Belastung im Tagesgeschäft eröffnen sich Chancen zur Auswahl und Einführung neuer Software, der Organisationsweiterentwicklung oder Verbesserungen der Stammdatenqualität. Effiziente Remote-Zusammenarbeit mit klaren Strukturen, aufgabengerechten Arbeitsunterlagen und perfekt vorbereiteten Terminen können entscheidenden Vorsprung für die Zukunft verschaffen.

Die hoch strukturierte MQ-Methode mit vielen unterstützenden Werkzeugen bildet eine perfekte Basis hierfür. So werden Prozessanalysen konsequent checklistenbasiert durchgeführt. Abgeleitet von der Unternehmensstrategie werden systematisch die Leistungspotenziale in den Fachbereichen und allen relevanten Prozessen ermittelt. Interaktive Potenzialchecklisten stellen entsprechende Referenzbeschreibungen für sämtliche ERP-Geschäftsprozesse bereit.

ERP-Auswahlverfahren beginnen mit einer ausführlichen Marktrecherche, die von MQ result ebenso im Remote-Modus realisiert wurde, wie der folgende Ausschreibungsprozess. "Online Workshops mit selektierten Anbietern sind ebenso effizient wie Präsenzveranstaltungen", sagt Professor Dr. Reiner Martin, Gründer von MQ result consulting. "Dazu müssen sie allerdings sehr gut vorbereitet sein und der Workshop einem klaren Leitfaden folgen."

Als Erfolgsbeispiel nennt Vorstand Arndt Laudien einen Intensivworkshop zur ERP-Auswahl, der via Websession durchgeführt wurde: "Dreißig Teilnehmer des Kunden, fünf Mitarbeiter des Anbieters und Experten von MQ result consulting haben in der Onlinekonferenz produktiv und effizient zusammengearbeitet. Die neue Methode hat sich bestens bewährt und ist in der aktuellen Situation eine echte Alternative zur sonst üblichen Präsenzveranstaltung." Die Anbieter präsentieren anhand von Kundendaten und folgen den konkreten Prozessabläufen in einem minutiösen Workshopfahrplan.

MQ result begleitet zahlreiche ERP-Einführungsprojekte. Innerhalb dieser Einführungsprojekte finden viele Workshops mit den Anbietern statt. Große Veranstaltungen sind dabei Kickoffs, Integrationstests oder Anwenderschulungen. Die letzten Wochen belegen eindrucksvoll: Trotz kleinerer Anlaufprobleme können all diese Veranstaltungen remote erfolgreich durchgeführt werden. So zum Beispiel ein Kick-Off einer ERP-Einführung mit über 80 remote-Teilnehmern, wie hier ein Teilnehmer bestätigt: "Es war in sich stimmig, die Übergabe zwischen den Präsentatoren verlief reibungslos. Es war ein Statement für Menschen wie mich, die vielleicht Zweifel hatten, ob so eine Veranstaltung als Remote Session wirkungsvoll umgesetzt werden kann."

Durch Corona befinden sich viele Unternehmen in einer Ausnahmesituation. Dennoch meint Arndt Laudien: "Wer den Mut zu antizyklischem Verhalten hat und seine strategischen Projekte weiterverfolgt, wird belohnt und kann sich jetzt einen Digitalisierungs-Vorsprung verschaffen."

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software - unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

