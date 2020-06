NTT DATA und Microsoft erklären strategische Zusammenarbeit für neue digitale Lösungen

Tokio/Redmond, Wash., 10. Juni 2020 - NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter für IT-Dienstleistungen, und Microsoft erklärten heute, dass sie gemeinsam strategische Ziele verfolgen. Dies ist Teil einer im Dezember angekündigten (https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/191210a.html) mehrjährigen strategischen Allianz mit der Muttergesellschaft NTT Corporation. Die Unternehmen gaben heute eine Expansion der Allianz bekannt, die sich darauf konzentriert, die digitale Transformation der Unternehmenskunden mit Microsoft Azure als bevorzugte Cloud-Lösung zu beschleunigen, um Geschäftstätigkeit und Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.

Die Allianz führt die führenden globalen IT-Dienstleistungen von NTT DATA mit Microsofts zuverlässiger Cloud-Plattform, KI-Technologien und einer Reihe von Produktivitätstools zusammen, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und die Effizienz von Geschäftsabläufen sowie die Produktivität zu steigern.

In der heutigen Geschäftsumgebung, die von schnellem Wandel geprägt ist, gibt es wachsende Anforderungen an die Kunden, die digitale Transformation durch agile Systemintegration unter Verwendung von Cloud-Computing und anderen Technologien umzusetzen. NTT DATA bietet Kunden aus verschiedenen Branchen umfassende Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, darunter beratungsgestützte IT-Strategie und Managed Services sowie Systemdesign, -integration, -betrieb und -wartung. Zu den Microsoft Technologien, die die digitale Transformation in der Cloud ermöglichen, gehören Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Teams und Dynamics 365.

"NTT DATA hat sich verpflichtet, Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Durch die strategische Zusammenarbeit mit Microsoft werden wir Microsofts Azure-Cloud-Plattform und digitale Technologien mit der Erfahrung und dem Wissen von NTT DATA über die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen kombinieren und so Lösungen und Dienstleistungen anbieten, die die digitale Transformation unserer Unternehmenskunden beschleunigen", sagte Yo Honma, Präsident und CEO von NTT DATA.

"Wir freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit die globale Infrastruktur- und Dienstleistungsexpertise von NTT DATA branchenübergreifend mit der Leistungsfähigkeit von Microsoft Azure und unseren Produktivitätstools zu kombinieren, um neue Möglichkeiten und Werte für unsere Kunden zu schaffen, indem wir ihnen helfen, ihr Geschäft schnell digital zu transformieren. Gemeinsam werden wir weiterhin neue Lösungen und Mehrwerte für unsere Kunden erkunden", sagte Alex Simons, Corporate Vice President, ID Program Management, Microsoft.

Zu den zentralen Initiativen der Allianz gehören:

Digitale Transformation der Kunden

NTT DATA und Microsoft werden zusammenarbeiten, um Unternehmen bei der digitalen Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen, indem sie gemeinsam Lösungen und Dienste auf der Grundlage von Microsoft Azure bereitstellen und verbessern sowie durch die Nutzung der Microsoft-Produktivitätstools Microsoft 365 und Microsoft Teams. Die Unternehmen werden die NTT DATA Wissensmanagementlösung everis knowler (https://www.everisknowler.com/) und das robotergestützte Prozessautomatisierungstool WinActor (https://winactor.com/) weiterentwickeln und sich dabei auf die Rationalisierung von Geschäftsabläufen und die Steigerung von Produktivität und Effizienz konzentrieren. NTT DATA und Microsoft werden den Lösungsbereich, der den Azure-Migrationsdienst und Managed Services für unternehmenskritische Systeme wie SAP umfasst, wirksam einsetzen und die Beschleunigung der digitalen Transformation branchenübergreifend unterstützen.

Innovation am Arbeitsplatz

NTT DATA und Microsoft werden Innovationen am Arbeitsplatz fördern, indem sie mit digitaler Technologie die organisatorische Leistungsfähigkeit maximieren. Im Rahmen dieser Initiative wird NTT DATA neue Arbeitsweisen innerhalb von NTT DATA durch die Sicherheitsangebote in Microsoft 365 und Kollaborationstools wie Microsoft-Teams beschleunigen. Durch interne IT-Umgebungen, die die Produktivität verbessern, wird NTT DATA die Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen umgestalten und die Leistung durch den Austausch von Best Practices für bessere Ergebnisse optimieren. Basierend auf den Ergebnissen dieser Maßnahmen und des Wissensaustauschs über die Systemimplementierung werden beide Unternehmen ihre Kunden in allen Branchen bei der Gestaltung von neuen Arbeitsweisen begleiten.

Kompetenzentwicklung

Die Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, die Unternehmenskultur von NTT DATA zu transformieren und zu festigen, um die Entwicklung und Nutzung digitaler Kompetenzen bei NTT DATA zu fördern. Als Grundlage dienen verschiedene weltweite Microsoft-Fallbeispiele zu digitaler Transformation. Darüber hinaus plant NTT DATA, weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter hinsichtlich digitaler Technologien und Microsoft-Cloud-Zertifizierungen zu qualifizieren, um die digitale Transformation der Kunden zu unterstützen.

Technologie zum Guten

NTT DATA wird sich mit Microsofts Wohltätigkeitsprogramm KI im Gesundheitswesen (https://www.microsoft.com/de-de/ai/ai-for-health) beschäftigen, um an der Bewältigung einiger der schwierigsten Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit zu arbeiten. Microsofts "KI im Gesundheitswesen" ermöglicht es Forschern und Organisationen mit KI zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt beizutragen. NTT DATA wird sich darauf konzentrieren, die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen der KI-Bildgebung zu unterstützen.

"WinActor" ist ein eingetragenes Warenzeichen der NTT Advanced Technology Corporation.

