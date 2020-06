Immoportal - Immobilienplattform neu gedacht

Wissenstor für Laien, Wissensbühne für Experten

Eine unabhänige Plattform, die Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Immobilien bereithält, seriös, fundiert, verständlich erklärt - das klingt traumhaft und fast zu schön, um wahr zu sein. Doch manchmal werden Träume Realität, wie in diesem Fall: Anfang des Jahres ging Immoportal online. Die Internetseite bietet sowohl Bauherren und Hausverkäufern als auch Vermietern und Mietern fundierte, neutrale Informationen, die einfach verständlich von Fachexperten aufbereitet sind. Davon profitieren sowohl die Immobilienbesitzer und -interessenten als auch die Experten selbst. Über die Plattform erreichen sie ein wesentlich größeres Publikum als über ihre eigenen Firmenwebseiten und das kostenlos. Ein Win-Win-Projekt also.

Florian Fischer aus Stuttgart kennt die Immobilienbranche. Er ist Immobiliensachverständiger bei der Grund & Boden Wert GmbH & Co. KG und kommt deshalb viel mit privaten Verkäufern, Käufern, Vermietern sowie Mietern in Kontakt. Durch seine Arbeit weiß er, dass Immobilienthemen für Laien oft schwer zugänglich und verständlich sind. Dabei ist jeder in seinem Leben mindestens einmal damit konfrontiert: Sei es bei der Realisierung des lang ersehnten Eigenheims, dem Verkauf eines belastenden Immobilienerbes, beim Eingehen eines Mietverhälnisses oder bei der Entscheidung, selbst zu vermieten.

"Das notwendige Wissen dafür ist jedoch nur umständlich zu erlangen. Denn es besteht zwar ein Informationsangebot, aber das ist entweder unvollständig oder organisationsabhängig." Für Immobilienbesitzer oder -interessenten sei es deshalb sehr mühsam bis unmöglich sich alle Informationen einzeln zusammenzusuchen, erläutert Florian Fischer.

Unsichtbares Expertenwissen

Ein Grund, warum valide Informationen so schwer zu finden sind, ist auch der Aufbau von Google. Denn viele gute Artikel von Fachexperten schaffen es nicht vorbei an den marktbestimmenden Immobilienriesen auf die erste Ergebnisseite der Googlesuche - außer, es wird dafür viel gezahlt.

Diese Erfahrung machte auch Florian Fischer: "Mein besonderes Interesse gilt dem Thema Wohnflächenberechnungen. Für Laien scheint das unheimlich kompliziert, deshalb habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, das Thema in einem Artikel illustrativ und einfach verständlich aufzuarbeiten. Aber auf meiner Firmenhomepage von Grund & Boden Wert wurde der Beitrag kaum gefunden, ganz gleich, welche Optimierungen ich an der Internetseite vornahm."

Immoportal holt Expertenwissen auf die Bühne

Nach dieser Beobachtung hat Florian Fischer eine Idee: Er ruft Immoportal ins Leben. Die Plattform öffnet für Laien das Tor - lateinisch porta - zu allen Informationen rund um das Thema Immobilien. Zugleich bietet sie Fachexperten eine große Bühne, um ihr Wissen zu teilen. Die Expertenbeiträge zu den Kategorien Ver-/mieten, Ver-/kaufen, Bewerten, Bauen und Verwalten sind qualitätsgeprüft und unternehmens- sowie organisationsunabhängig geschrieben. Darüber hinaus finden Bauherren, Hauskäufer und -verkäufer, sowie Mieter und Vermieter zu bestimmten Themen auch Anleitungen und Checklisten. Immoportal bündelt also nicht nur Wissen, sondern gibt den Nutzern darüber hinaus praktische Hilfen mit an die Hand.

Eine unabhängige Immobilienplattform, die Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Immobilien bereithält - seriös, fundiert, verständlich erklärt. Das ist Immoportal. Auf der Internetseite finden Laien Informationen zu den Bereichen Ver-/mieten, Ver-/kaufen, Bewerten, Bauen und Verwalten. Die geprüften, unternehmens- und organisationsunabhängigen Fachbeiträge werden von Branchenexperten geschrieben. Sie geben den Lesern außerdem themenspezifische Anleitungen und Checklisten mit an die Hand. Für die Autoren bedeutet Immoportal eine Bühne mit großer Reichweite, auf der sie ihr Wissen einem großen Publikum zur Verfügung stellen können.

Von der Internetplattform, die Florian Fischer Anfang 2020 ins Leben gerufen hat, profitieren somit beide Gruppen:: Immobilienlaien und Immobilienexperten.

Zu Florian Fischer: Master of Business Administration (MBA), Erfahrener Immobilienmakler und Projektentwickler, Geprüfter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Immobilien

Firmenkontakt

Immoportal.com Verlags GmbH

Florian Fischer

Heusteigstraße 106

70180 Stuttgart

+4971121727964

info@immoportal.com

http://www.immoportal.com

Pressekontakt

Immoportal.com Verlags GmbH

Désirée Spoden

Heusteigstraße 106

70180 Stuttgart

+4971121727964

redaktion@immoportal.com

http://www.immoportal.com

Immobilien, Hausverkauf, Vermietung, Hausverwaltung, Bauen, Mieten, Finanzieren, Planen