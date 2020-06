AtomiClean Kompaktes Bodenwisch-System

Alles für cleveres Bodenwischen in einer Box

- Praktisches Steck-System

- Platzsparend verstaubar

- Gut sitzende Wischtücher: einfach ankletten

- Wischtücher einfach wechseln und auswaschen

Multifunktional und clever: Mit diesem System (https://www.pearl.de/nc-3022-waschen-putzen-reinigen.shtml) von AtomiClean (https://www.pearl.de/ar-2-604.shtml) hat man gleich alles zusammen - den Wassereimer, Abstreifer, extralangen Bodenwischer und die Aufbewahrungs-Box.

Alles sauber bis in jeden Winkel: Dank 360°-Wischergelenk und langer Wischer-Stange kommt man leicht auch in schwer erreichbare Ecken und unter Schränke, Betten u.v.m. Und von den zwei Wechsel-Tüchern ist immer ein sauberes zur Hand.

Platzsparend verstaubar: Die Wischer-Teile lassen sich auseinander nehmen und im Eimer verstauen. Und im Nu ist alles in kompakter Eimergröße in der Abstell-Kammer verstaut. Oder man hängt den Wischer einfach am Haken an die Wand.

- 2in1-Eimer für Wischwasser und mit Kammern zur Aufbewahrung

- Griff-Stecksystem: in 4 Teilen individuell steckbar auf bis zu 130 cm Länge

- Wischer mit 360°-Gelenk: Sie erreichen jede Ecke, selbst unter flachen Möbeln

- Eimer mit Henkel, Abstreifer und Wasserauslass

- Platzsparend verstaubar: in Einzelteilen komplett im Eimer verstauen oder Wischer per Öse aufhängen

- Gepolsterter Griff: liegt gut auch in nassen Händen

- 2 auswechselbare Mikrofaser-Wischaufsätze: einfach aufkletten

- Wischaufsätze wiederverwendbar: waschbar bei 40 °C

- Material Wischaufsätze: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

- Maße Eimer: 22,5 x 38,5 x 21,5 cm, Gewicht: 1,8 kg

- Eimer inklusive Wischer mit 4-teiligem Stiel, 2 Wischaufsätzen und deutscher Anleitung

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1513-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1513-3022.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/ZThJmuHu

