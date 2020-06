Traditionsunternehmen Hermann Schmidt GmbH & Co. KG unter neuer Leitung

Die FEBU GmbH aus Burbach übernimmt Betrieb am 01. April 2020

Das mittelständische Unternehmen Hermann Schmidt GmbH & Co. KG wurde 1955 gegründet und ist im mittelhessischen Biedenkopf ansässig. Zu den Tätigkeiten zählen die Entwicklung und die Herstellung von Kunststoff-Spritzgießteilen. Seit gut 22 Jahren wird das Unternehmen von Stephan Schmidt geführt, der das Unternehmen familienintern übernommen hat. Herr Schmidt bringt als Industriemeister Kunststoff und Kautschuk umfangreiche Expertise mit und etablierte das Unternehmen nachhaltig in der Branche. Nach 22 Jahren Selbstständigkeit war es für Herrn Schmidt Zeit für eine Veränderung, weswegen die exact Beratung GmbH von Herrn Schmidt beauftragt wurde, einen Nachfolger zu finden.

Herrn Schmidt war ein kontinuierlicher Übergang der laufenden Unternehmenstätigkeit besonders wichtig. Daher sollte ein Nachfolger bevorzugt aus dem direkten Branchenumfeld stammen, oder alternativ ein Existenzgründer mit Branchenbackground sein. Durch eine umfangreiche Recherche von Marktteilnehmern und die Einstellung eines Anzeigentextes in Börsen, wie beispielsweise der Unternehmensbörse Hessen, haben sich in innerhalb kurzer Zeit einige sehr gute Interessenten gefunden.

Die FEBU GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Fey, hat sich letztendlich als Favorit herauskristallisiert, da sie aus dem Branchenumfeld kommt und den Firmenstandort in seiner ursprünglichen Form bestehen lässt. Das Familienunternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Stanz- und Kunststoffteilen und will durch den Kauf der Hermann Schmidt GmbH & Co. KG den Bereich der Kunststoffverarbeitung ausbauen. Die FEBU GmbH hat den Firmensitz im ca. 40km entfernten Burbach, wodurch ein Austausch zwischen beiden Standorten nicht nur digital unproblematisch ist.

Zum 01.04.2020 wurde die Nachfolge umgesetzt, nach der Herr Schmidt zunächst weiterhin beratend tätig ist, um einen optimalen Übergang zu gewährleisten. Andreas und Henrik Fey haben die Hermann Schmidt GmbH & Co. KG mit allen bisherigen Mitarbeitern, Betriebsausstattungen und Geschäftsräumen übernommen und gewährleisten damit eine reibungslose Weiterführung des Geschäftsbetriebs am Firmenstandort in Biedenkopf.

Herr Schmidt ist mit dem Ergebnis des Nachfolgeprojektes sehr zufrieden. Wir freuen uns sehr, dass uns Herr Schmidt zum Abschluss des Projektes folgendes Statement übermittelt hat:

„Sehr geehrte Frau Schuff, sehr geehrter Herr Olbrich, wie bereits besprochen ist der Verkauf zu Fa. FEBU mit allen anderen Verträgen abgeschlossen. Anlass genug DANKE zu sagen:

Danke für die kompetente Beratung,

die genaue Recherche,

die seriöse Begleitung bei Gesprächsterminen und nicht zuletzt

die nachvollziehbare Richtungsvorgabe bei Verhandlungen.

Hätte ich die gleiche Aufgabe nochmal zu erledigen, würde ich es immer wieder gerne mit der exact Beratung machen!

Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich sie definitiv weiterempfehlen!

Das war rundum klasse!“

Die Übergabe wurde im Rahmen der geplanten Unternehmensnachfolge umgesetzt und durch die Unternehmensberater Dirk Olbrich und Janine Schuff von der exact Beratung GmbH begleitet. Das 1999 gegründete Beratungsunternehmen ist mit 9 Mitarbeitern in Wetzlar ansässig und hat sich auf die Begleitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen und -verkäufen kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Seit 2007 betreibt die exact Beratung das Internetportal www.unternehmensboerse-hessen.de zur Vermittlung von Unternehmensverkäufen in Hessen.

Für die Zukunft wünschen wir Herrn Schmidt und den Herren Fey alles Gute und viel Erfolg.

Kontakt:

FEBU GmbH

Werksstraße 19

57299 Burbach-Würgendorf

Telefon: +492736/4434-0

Telefax: +492736/4434-10

E-Mail: info@febu.de

exact Beratung GmbH

Dirk Olbrich

Karl-Kellner-Ring 23

35576 Wetzlar

Tel. 06441-4479980

www.exact-beratung.de

www.unternehmensboerse-hessen.de