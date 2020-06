asioso entwickelt DeepL QuickTranslate für Pimcore

Das asioso DeepL Translator Modul übersetzt ganze Dokumente, einzelne Textabschnitte oder Absätze sowie Produktdaten mit wenigen Klicks ganz einfach und schnell in eine beliebige Sprache. Generell kann jede Sprache in eine andere übersetzt werden. Momentan bietet unser DeepL Translator folgende Sprachen an: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht). Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz sind die Übersetzungen von höchster Qualität. Überzeugt Euch selbst!

"Wir möchten mit diesem Tool die Arbeit unserer Kunden effizienter machen und haben dafür DeepL als kostenloses Modul für Pimcore entwickelt.", sagt Goran Stefanovic, COO der asioso GmbH

Welche Anwendungsgebiete bietet der DeepL Translator?

Um höchste Qualität zu gewährleisten, arbeitet das DeepL Modul mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz. Man kann ganze Dokumente und Texte, einzelne Bausteine oder Bricks in Pimcore sowie Contentelemente übersetzen. Außerdem ist es möglich, Produktdaten in eine andere Sprache übersetzen zu lassen.

Mit DeepL können momentan die folgenden Sprachen übersetzt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht).

Wie funktioniert das DeepL Modul?

Wir verwenden die DeepL API für Pimcore, um dort dann komplette Dokumente, einzelne Bausteine oder Objekte sowie Produktdaten zu übersetzen. Durch die API können die Daten automatisch in die gewünschte Zielsprache übersetzt werden. Die textbasierten Inhalte werden aus der Quellsprache in Pimcore gelesen und dann an die DeepL API gesendet. Anschließend werden alle Inhalte in die gewünschte Zielsprache übersetzt und wieder eingefügt. Das Modul ist als Symfony Bundle umgesetzt und steht im Pimcore Marketplace, auf Github und auf Packagist zur kostenlosen Verfügung.

Welche Vorteile bietet das Modul?

Das Modul kann schnell und einfach installiert und in Pimcore konfiguriert werden. Unser Modul bietet auch günstige Konditionen an (1 Eurocent für 500 Zeichen). Man hat außerdem die volle Kostenkontrolle, da man sein Übersetzungslimit einstellen und überwachen kann. Mit dem ausführlichen einhergehend sind die stetigen, technischen Dokumentationen.

Welche weiteren Funktionen bietet der asioso DeepL Translator?

Der wegweisende Schritt ist die künstliche Intelligenz bzw. die neuronalen Netze, die bei den Übersetzungen genutzt werden. Dadurch steigt die Qualität der Übersetzungen mit der Länge der Texte, da durch die zusätzlichen Informationen der Kontext besser analysiert werden kann. Durch die künstliche Intelligenz findet der Translator heraus, von was der Text, den man übersetzen will, handelt. Es besteht die Möglichkeit, Word-Dokumente hochzuladen und übersetzen zu lassen. Außerdem ist es vor allem bei längeren Texten von Vorteil, dass auch Bausteine oder Abschnitte erneut einzeln übersetzt werden können, falls während der Übersetzung etwas schief gelaufen ist. So spart man Zeit und muss nicht das ganze Dokument erneut komplett übersetzen lassen.

Weitere Informationen und den Download-Link zum Modul findet ihr unter folgender Adresse: https://www.asioso.com/de_DE/loesungen/pimcore-deepl

asioso (www.asioso.com) ist eine Digitalagentur mit Sitz in München. Wir zeichnen uns durch unser strategisches und fachliches Wissen aus. Kombiniert mit kreativer Kompetenz und technologischer Expertise sind das unsere Erfolgsfaktoren!

Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Botschaften sowohl emotional als auch funktional an ihre Kunden zu übermitteln. Durch unsere Ideen stärken wir Marken und begeistern deren Kunden.

Wir verfügen über eine langjährige Expertise im digitalen Business und über international anerkannte Projektmanagement- und Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Bielefeld vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu e-Spirit, Pimcore, CELUM und Censhare.

Kontakt

asioso GmbH

Nico Rehmann

Wilhelmine-Reichard-Str. 26

80935 München

+49 89 9545706 10

info@asioso.de

https://www.asioso.com

Pimcore, DeepL, Translation, Übersetzung, Künstliche Intelligenz