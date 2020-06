Lunartec Solar-Laterne mit LEDs in RGB & Weiß

Stimmungsvolles Licht in Weiß oder Bunt

- Leuchtet in Warmweiß oder RGB

- Licht-Automatik bei Dämmerung und Dunkelheit

- Laterne ohne Solarmodul auch für Kerzen nutzbar

- Akku für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer

Das Stimmungslicht für den Abend auf Balkon, Terrasse, im Garten & Co.: Die Laterne (https://www.pearl.de/nc-3331-deko-lichter-deko-lampen.shtml) von Lunartec (https://www.pearl.de/ar-2-31.shtml) kann man aufstellen oder auch aufhängen. Der Dämmerungssensor schaltet das Licht bei nahender Nacht automatisch ein!

Weiß oder bunt - man hat die Wahl: In gemütlichem Warmweiß oder mit automatischem Farbwechsel zwischen rot, grün und blau. Ganz nach Lust und Laune!

Kein Stromanschluss nötig: Der integrierte Akku wird tagsüber über die Sonne mit neuer Energie versorgt. Und vollständig geladen lässt er die Laterne die Nacht hindurch leuchten - bis zu 8 Stunden lang.

Auch für romantischen Kerzenschein: Man nimmt einfach das Solarmodul mit den LEDs aus dem Gehäuse heraus und schon findet eine Kerze Platz. Diese sorgt dann mit der beweglichen Flamme für ein tolles Lichtspiel.

- Solarmodul mit zwei LEDs: je 1 warmweiß und RGB

- RGB-Modus mit automatischem Farbwechsel in Rot, Grün und Blau

- Schalter für weiß/RGB/aus

- Dämmerungssensor: schaltet Licht bei Dunkelheit automatisch ein

- Spritzwassergeschützt: IP44

- Klappbarer Henkelgriff zum bequemen Tragen

- Metall-Gehäuse, weiß lackiert

- Stromversorgung LEDs: Akku Typ AA / Mignon mit 300 mAh für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer, lädt per Solarpanel

- Maße (Ø x H): 16 x 22 cm, Gewicht: 370 g

- Laterne inklusive Solarmodul mit LEDs und deutscher Anleitung

Preis: 14,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3200-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3200-3331.shtml

Günstiges 2er Set:

Lunartec 2er-Set Solar-Laternen mit LEDs RGB & Weiß und Dämmerungssensor, IP44

Preis: 23,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3987-625

Presse-Information mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/7ABJms5P .

