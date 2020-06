NEUE ERSTAUSBILDUNG: KAUFFRAU/KAUFMANN FÜR E-COMMERCE

Mit dem neuen Ausbildungslehrgang Kauffrau / Kaufmann für E-Commerce setzt die BFT Berufsschule für Tourismus gGmbH auf das Zukunftsthema Digitalisierung. BFT-Auszubildende erwerben nicht nur branchenübergreifende Kompetenzen im Bereich Online-Marketing und Onlinehandel, sondern profitieren darüber hinaus von der Vermittlung ihres Ausbildungsplatzes, einem kompetenten Netzwerk und der Möglichkeit für ein EU-finanziertes Auslandspraktikum.

„Ich freue mich, dass wir den neuen Ausbildungsberuf jetzt in unser Portfolio aufnehmen“, so Renate Erbert, Geschäftsführerin des privaten Bildungsträgers in Berlin. „Die Corona-Pandemie hat den Bedarf für gut ausgebildete digitale Fach-arbeiter aufgezeigt. Mit dieser spezialisierten Erstausbildung tragen wir diesen Anforderungen Rechnung.“

Berufsschüler/innen lernen u. a. die Produktgestaltung und Vertragsanbahnung im Online-Vertrieb, das Einmaleins der digitalen Servicekommunikation, das Umsetzen und Bewerten von Online-Marketing-Maßnahmen und vieles mehr.

Die neue duale Ausbildung dauert 3 Jahre – sie erfolgt an der Berufsschule für Tourismus und in einem Ausbildungsbetrieb in Berlin, den die BFT vermittelt. Mit der schriftlichen und mündlichen Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin erwerben die Teilnehmer/innen ihren kaufmännischen Abschluss. Als eine der wenigen Berufsschulen in Deutschland bietet die BFT ihren Schüler/innen die Möglichkeit, im Rahmen des Programms „ERASMUS+“ ein vollfinanziertes, mehrwöchiges Praktikum im europäischen Ausland zu absolvieren.

Bewerbungen sind ab sofort für den Start im September 2020 und im Januar 2021 möglich.