Online-Wein-Tasting als kreative Eventidee zu Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten setzt Ellen Kamrad mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse auf Kreativität bei Veranstaltungskonzepten. Nun bietet die Kölner Eventmanagerin Wein-Tastings im Online-Stream für Unternehmen zur Mitarbeitermotivation oder Get-Together-Veranstaltungen an.

Wein-Tasting im Online-Stream für Unternehmen

Veranstaltungen zu besuchen und gemeinsam Zeit zu verbringen, um sich auszutauschen, ist während der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Auch wenn es langsam zu Lockerungen im Gastronomie-Bereich kommt, sind Großveranstaltungen und Events immer noch untersagt. Das man aber aus der Not mit einer Portion Kreativität eine Tugend machen kann, stellt Eventmanagerin Ellen Kamrad aktuell unter Beweis. Denn in Kooperation mit der Weinmanufaktur Schardt im schönen Moseltal bietet Ellen Kamrad als Veranstaltungsexpertin nun Wein-Tastings im Online-Stream an. Dabei richtet sich die erfahrene Eventmanagerin insbesondere an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter motivieren oder sich bei ihnen für den Zusammenhalt in schweren Zeiten bedanken möchten. Auch möchte Ellen Kamrad mit den Online-Wein-Tasting neue Wege anbieten, die ein Get Together in entspannter Atmosphäre wieder ermöglichen und dabei die Regeln des Social Distancings einhalten.

Gemeinsam auf einen Wein - Motivieren und genießen

Als Inhaberin der Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse hat Ellen Kamrad die kleine Pause während des Shutdowns genutzt, um an neuen Veranstaltungsideen zu arbeiten. Bei Brainstormings und auf der Suche nach kreativen Konzepten stieß sie auf die Weinmanufaktur Christian Schardt. Diese betreibt seit fünf Generationen als Familienbetrieb eine Weinmanufaktur im Moseltal. Als Kölner Winzer des Jahres 2017 und 2018 blickt Christian Schardt auf zahlreiche Weinproben zurück und beeindruckte die Teilnehmer seiner Weinproben bisher stets mit seinem Wissen und der spürbaren Leidenschaft zu exquisiten Weinen und Rebsorten. Gemeinsam starten die beiden Unternehmer nun das Konzept, Weinproben und Tastings online für Unternehmen anzubieten. "Gemeinsam einen Wein zu genießen und sich wieder austauschen zu können, habe ich für eine tolle Idee gehalten. Ich dachte, wenn das vorher Face to Face funktioniert hat, warum sollte das nicht auch online funktionieren?", erzählt Eventmanagerin Kamrad. "Also habe ich selbst an einem Online-Tasting teilgenommen und war vollkommen begeistert von der Idee."

Drei Genusspakete - Sie haben die Wahl

Nach einigen Gesprächen mit Christian Schardt freut sich Ellen Kamrad nun das gemeinsame Konzept des Wein-Tastings im Online-Stream präsentieren zu können. Dabei bieten die beiden in Kooperation drei Genuss-Pakete für Unternehmen und deren Mitarbeiter an. "Wir freuen uns aber auch über Verbände oder Vereine, die sich einfach nur mal wieder in großer Runde austauschen möchten und auf unser Angebot zurückgreifen.", erläutert Kamrad. "Ich finde, durch das Wein-Tasting online kann man endlich wieder gesellig beieinander sein, ohne die Regeln des Social Distancing zu missachten, auf die wir sehr viel Wert legen."

Patenschaft für einen Rebstock - Ein kreatives Geschenk

So bietet die Weinmaufaktur Schardt in Kooperation mit der Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse nun für Unternehmen drei Wein-Tasting Pakete an. Interessenten haben die Möglichkeit, zwischen einem 4er Wein-Paket, dem Premium-Paket mit zusätzlicher Selektion an Schinken und Käse oder dem Deluxe-Paket zu entscheiden. Das Deluxe-Paket beinhaltet vier Weinproben, Käse und Schinken sowie die Patenschaft für einen Rebstock inklusive Urkunde für ein Jahr. Das Online-Wein-Tasting wird per Zoom veranstaltet. Zuvor werden den Teilnehmern die Tasting-Pakete zugesandt, die ab 150 Flaschen auch mit einem persönlichen Werbe-Branding versehen werden können. Das Wein-Tasting dauert im Schnitt eine Stunde, ist aber variabel anpassbar je nach Teilnehmerzahl. Interessenten, die ihren Mitarbeitern einfach mal Danke sagen möchten oder für einen Motivationsschub sorgen möchten sowie Verbände und Firmen, die ein Get Together organisieren möchten, können sich ein individuelles Angebot über Ellen Kamrad und ihre Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse erstellen lassen.

Weitere Informationen zum Online-Wein-Tasting finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/specials/online-wein-tasting-kontaktloses-eventkonzept

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

